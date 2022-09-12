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Dünyanın tahıl ihtiyacı karşılanıyor! Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Dünyanın tahıl ihtiyacı karşılanıyor! Ukrayna’dan 9 gemi daha hareket etti

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

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