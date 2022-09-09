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Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Türkiye'nin başarılı diplomasisi ile başlayan tahıl sevkiyatı tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini açıklandı.

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