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Son dakika: Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Son dakika: Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna’dan hareket etti

Son dakika haberi... Tahıl sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

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