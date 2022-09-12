Almanya’nın gaz umudu İsrail: İhracat artacak

Scholz ayrıca Ukrayna hükümetinin talep ettiği Batılı savaş tanklarının tedariki ile ilgili bir soruya da net bir cevap vermekten kaçınarak, "Alman hükümetinin başından beri benimsediği ve gelecekte de benimseyeceğimiz tutum bu olacaktır yani Almanya'nın tek taraflı bir eylemi olmayacaktır." diye konuştu.

Almanya'nın Ukrayna'yı çok kapsamlı bir şekilde ve müttefikleriyle birlikte desteklediğini anlatan Scholz, "Şu anda mevcut çatışmada fark yaratan çok etkili silahlar da tedarik ettik." ifadesini kullandı.