Almanya'nın gaz umudu İsrail: İhracat artacak
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Yair Lapid, Avrupa'ya gaz ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Lapid, "Avrupa'ya gaz ihracatını arttırabiliriz, umarım önümüzdeki yıl bu mümkün olur." diye konuştu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lapid, "Avrupa'ya gaz ihracatını arttırabiliriz, umarım önümüzdeki yıl bu mümkün olur." dedi.
HEDEFİNDE YİNE İRAN VAR
Lapid, İran'ın nükleer programını durdurmak için yeni bir strateji çağrısında bulunarak, "İran'la başarısızlıkla sonuçlanan müzakereleri geride bırakmanın zamanı geldi, bu müzakereler hepimizin paylaştığı hedefe İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye ulaşamıyor ve ulaşamayacak." diye konuştu.
"NÜKLEER ANLAŞMAYA GERİ DÖNÜLMEMELİ"
"Nükleer bir İran, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıracak ve tüm dünyayı tehlikeye atacak bir nükleer silahlanma yarışı yaratacaktır" ifadesini kullanan Lapid, mevcut koşullar altında nükleer anlaşmaya geri dönmenin kritik bir hata olacağını kaydetti.
Lapid, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Holokost'la ilgili sözlerinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un tutumunu överek, "Abbas'ın söylediklerine daha sonra yanıt verdiği için Şansölye'ye teşekkür ettim. Bu kadar açık bir şekilde ifade etmesini takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ALMANYA: İRAN NÜKLEER KRİZİNE DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise İsrail'in yeni bir anlaşmaya şiddetle karşı çıkmasına rağmen İran nükleer krizine diplomatik çözüm çağrısını yineledi.
İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğinin altını çizen Scholz, İsrail'in Tahran ile müzakerelerin sonlandırılması talebini desteklemekten kaçınarak, "İran'ın nükleer programını sınırlandıracak işlevsel bir uluslararası anlaşma doğru yoldur." dedi.
Şansölye Scholz, Tahran'ın AB'nin 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma önerilerine henüz olumlu bir yanıt vermemiş olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.
Scholz ayrıca Ukrayna hükümetinin talep ettiği Batılı savaş tanklarının tedariki ile ilgili bir soruya da net bir cevap vermekten kaçınarak, "Alman hükümetinin başından beri benimsediği ve gelecekte de benimseyeceğimiz tutum bu olacaktır yani Almanya'nın tek taraflı bir eylemi olmayacaktır." diye konuştu.
Almanya'nın Ukrayna'yı çok kapsamlı bir şekilde ve müttefikleriyle birlikte desteklediğini anlatan Scholz, "Şu anda mevcut çatışmada fark yaratan çok etkili silahlar da tedarik ettik." ifadesini kullandı.
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