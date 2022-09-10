ABD'den Yunanistan'a S-300 kalkanı!

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki artan provokasyonlarına Türkiye'den tepki geldi. İlişkilerin gerilmesine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri neden olmuş, S-300 ile yapılan taciz ise bardağı taşırmıştı. Başkan Erdoğan Yunanistan'da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulunmuştu. Bu sözler Yunan basınında yankılanırken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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