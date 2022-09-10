10 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ABD'den Yunanistan'a S-300 kalkanı!

ABD'den Yunanistan'a S-300 kalkanı!

Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki artan provokasyonlarına Türkiye'den tepki geldi. İlişkilerin gerilmesine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri neden olmuş, S-300 ile yapılan taciz ise bardağı taşırmıştı. Başkan Erdoğan Yunanistan'da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısında bulunmuştu. Bu sözler Yunan basınında yankılanırken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 11:44
  • 1
  • 19
ABD’den Yunanistan’a S-300 kalkanı!
Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerini S-300'ler ile taciz etmişti. Daha önce aktif olmadığını iddia ettiği S-300'leri kullanması Türkiye tarafındansert tepkiyle karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ile uyardı. Bu sözler Yunan basınında gündem olmaya devam ederken ABD'den Yunan basınına açıklamalar geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
ABD’den Yunanistan’a S-300 kalkanı!
Hellas Journal'ın internet sitesinde yer alan bir soruya yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, daha önce S-300 konusunda Yunanistan'a arka çıkmış, ABD'nin açıklamasında Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Girit Adası'ndaki varlığının 2017 tarihli Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına girmediğini açıklamıştı.
  • 3
  • 19
ABD’den Yunanistan’a S-300 kalkanı!
Söz konusu taciz ile Yunanistan'ın S-300'leri aktif halde tuttuğu ortaya çıkmıştı. ABD'den bu konu hakkında ve S-300'lerin bir NATO üyesine karşı aktif hale getirilmesine dair ise bir açıklama yapılmamıştı.
  • 4
  • 19
ABD’den Yunanistan’a S-300 kalkanı!
Kathimerini de yer alan habere göre; Hellas Journal, internet sitesinde yer alan bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, "Türkiye, uzun soluklu ve değerli bir NATO müttefikidir." ifadelerine yer verdi.
  • 5
  • 19
ABD’den Yunanistan’a S-300 kalkanı!
Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması hatırlatıldı.