Başkan Erdoğan resti çekti Yunan panikledi: Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiler! Fransa'dan Yunanistan'a "Biz sizi koruruz" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan sorusuna "TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Adalardan bize karşı tehdit devam ederse sabrın sonu var." diyerek yanıt verdi. Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri yankılanırken, Yunanistan Cumurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler geldi. Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet eden Yunanistan'a Fransa'dan "Biz sizi koruruz" mesajı geldi.