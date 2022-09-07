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Haberler Galeri Başkan Erdoğan resti çekti Yunan panikledi: Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiler! Fransa'dan Yunanistan'a "Biz sizi koruruz" mesajı

Başkan Erdoğan resti çekti Yunan panikledi: Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiler! Fransa'dan Yunanistan'a "Biz sizi koruruz" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç, konsey üyeleri Komsic ve Dodik ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan sorusuna "TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Adalardan bize karşı tehdit devam ederse sabrın sonu var." diyerek yanıt verdi. Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri yankılanırken, Yunanistan Cumurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakanı Miçotakis'ten skandal sözler geldi. Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet eden Yunanistan'a Fransa'dan "Biz sizi koruruz" mesajı geldi.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 11:16
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Başkan Erdoğan resti çekti Yunan panikledi: Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a Biz sizi koruruz mesajı

Türk F-16'larına Yunanistan tarafından yapılan taciz gerilimi iyice tırmandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu durumun ardından Yunanistan'a net uyarıda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini yineledi. Yunanistan'da paniğe neden olan bu sözlerin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropouloui Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi yine Batılı ülkelere şikayet etti.

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Başkan Erdoğan resti çekti Yunan panikledi: Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a Biz sizi koruruz mesajı

Başkan Erdoğan dün Bosna Hersek ziyareti sırasında; 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün hatırlatılması üzerine "Yunanistan'ın bu adımları atması hayra alamet değil. Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda sabrın sonu selamettir." ifadelerini kullandı. Yunan basınında bu açıklamalar gündem oldu.

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Başkan Erdoğan resti çekti Yunan panikledi: Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a Biz sizi koruruz mesajı

Proto Thema'da yer alan haberde Başkan Erdoğan'ın 1974'te yaşanan Kıbrıs harekatına gönderme yaparak "Bir gece ansızın gelebiliriz " ifadesini bir kez daha kullandığını belirtti.

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Başkan Erdoğan resti çekti Yunan panikledi: Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a Biz sizi koruruz mesajı

Kathimerini Yunanistan'ın F-16'lara radar kilidi atıldığını yine yalanlayarak Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gidebiliriz' sözlerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan resti çekti Yunan panikledi: Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet ettiler! Fransa’dan Yunanistan’a Biz sizi koruruz mesajı

FRANSA'DAN YUNANİSTAN'A DESTEK

Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina'da bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Yunanistan'a destek açıklamasında bulundu.