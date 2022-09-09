ABD'den Türkiye için F-16 ve Yunanistan açıklaması! Türkiye çok önemli bir müttefik
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye ile yapılan F-16 satışı görüşmeleri hakkında konuştu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe de değinen Kirby, "Türkiye bir NATO müttefiki ve önemli bir ortak" dedi. Kirby, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ın kışkırtmalarına "Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde verdiği cevap hakkında ise "Erdoğan, kendi yorumlarını yapabilir" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşması bozulabilir mi? sorusunu yanıtlayan Kirby, F-16 süreci ile türkiye Yunanistan krizi ile ilgili dikkatçeken açıklamalarda bulundu.
Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray'daki gazetecilere verdiği brifingde, Amerikan dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BAŞKAN ERDOĞAN 'PUTİN HAKLI' DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil." açıklamasının sorulması üzerine Kirby, şunları kaydetti:
"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU SAYESİNDE"
"Türkiye'nin arabuluculuk ettiği bu anlaşma, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda ve gübreyi küresel piyasaya soktu. Anlaşma başladığından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl ve tohum Ukrayna'dan çıkarıldı ve küresel piyasaya girdi. Bazı gıdaların piyasaya girmesi daha uzun sürüyor. Yemen ve Afrika Boynuzu'na dağıtılmak üzere Dünya Gıda Programı 2 gemi dolusu gıda satın aldı. ABD de bunun yapılması için Dünya Gıda Programı'na 68 milyon dolar verdi. Bu anlaşmanın önemine inanıyoruz. Anlaşmanın etkilerini piyasalarda görmeye başladık bile."
Kirby, bir gazetecinin "Bu anlaşmanın bozulacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu ise "Bu anlaşmanın bozulacağına dair herhangi bir emare görmüyoruz. Bilakis, ortak ve müttefiklerimizle anlaşmanın başarılarının sürmesi için çalışacağız." dedi.
BIDEN'IN F-16 ANLAŞMASINA DESTEĞİ SÜRÜYOR
Diğer bir gazetecinin, Türkiye'nin ABD'den F-16 modernizasyonuna ilişkin yaptığı talebi sorması üzerine Kirby, "F-16 programına ilişkin bir güncellememiz yok. Başkan Joe Biden bu anlaşmaya desteğini sürdürüyor." yanıtını verdi.
BALKAN ERDOĞAN'IN YUNANİSTAN TEPKİSİ
Biden'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu programının henüz netleşmediğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir bilgi veremeyeceğini belirten Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:
TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi yorumlarını yapabilir. Türkiye bir NATO müttefiki ve önemli bir ortak. Özellikle tahıl anlaşmasında çok önemli bir rolü var. Türkiye ile bazı konularda görüş farklılıklarımız var, bu herkesin malumu ama bu, 'Türkiye ile ilişkilerimize önem vermiyoruz, NATO üyeliklerini önemsemiyoruz, çok istediğimiz tahıl anlaşmasındaki rolünden dolayı minnettar değiliz' anlamına gelmez."
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