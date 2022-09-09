Yunanistan Türkiye’nin yükselişinden rahatsız! Atina itiraf etti! Skandallarla dolu mektup: Avrupa’yı Türkiye’ye karşı kışkırtıyor

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN RAHATSIZ

Atina'nın, son olarak tahıl anlaşmasıyla uluslararası diplomaside zirveye çıkan ve nüfuz alanını genişleten Türkiye'nin etkisinden rahatsız olduğu biliniyor. Miçotakis yönetiminin, Türkiye'nin sadece Batı'da değil diğer bölgelerde de artan diplomatik etkisini baltalamak ve Batı nezdinde kendine destek kazanmak amacıyla, Ege'de ucu tehlikeli gelişmelere varabilecek taciz ve gerilim stratejisinin dozajını artırma politikasını yürürlüğe koyduğu değerlendiriliyordu. Son gelişmeler bu değerlendirmenin doğruluğunu ortaya koydu.