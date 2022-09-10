Bu kafayla NATO zor! PKK’lılar İsveç’te fink atıyor

TÜRKİYE ALEYHİNDE SLOGANLAR ATTILAR

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın iptal edilmesini talep eden terör yandaşları, Türkiye, Finlandiya ve İsveç aleyhinde sloganlar attı.