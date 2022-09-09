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Putin Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılacak mı? Kremlin'den flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Putin Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine katılacak mı? Kremlin’den flaş açıklama

Son dakika haberleri... Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.

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