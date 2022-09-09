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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Premier Lig'de maçlar ertelendi

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Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Premier Lig’de maçlar ertelendi

İngiltere Premier Lig, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle bu hafta sonu oynanacak maçların ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Ada'daki diğer ülkelerde de futbol maçları ertelendi.

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