Fransa'da İslam düşmanlığı büyüyor! Adını değiştiren Cezayirli yazara iş teklifi yağdı
Avrupa'da artan İslam düşmanlığı Fransa'daki son örnekle bir kez daha gözler önüne serildi. Cezayirli yazar Hamid Ait-Taleb, adını Xavier Le Clerc olarak değiştirdikten sonra iş teklifleri almaya başladığını açıkladı. Bir gazetecinin "İsminiz Hamid Ait-Taleb olsaydı sahip olduğunuz iş ve kariyeri elde edemez miydiniz?" sorusuna, "Bunu kabul etmek üzücü. Ama gerçek bu" ifadeleriyle cevap verdi.
Cezayir asıllı yazar Xavier Le Clerc konuk olduğu France İnter radyosunda Cezayir'den Fransa'ya gelen babasının hikayesine atıfta bulunduğu "Un homme sans titre" adlı kitabını tanıttı.
Gazeteci Lea Salame, yazar Le Clerc'e, Hamid Ait-Taleb olan ismini değiştirmesine atıfta bulunarak "'Vasıflı bir iş için uyumlu olmayan babamın ismini miras almıştım' diyorsunuz. İsminiz Hamid Ait-Taleb olsaydı sahip olduğunuz iş ve kariyeri elde edemez miydiniz?" diye sordu.
Le Clerc, "Hayır, maalesef. Bunu kabul etmek üzücü. Ama gerçek bu." ifadelerini kullanarak, Paris'teki Sorbonne Üniversitesinden iki yüksek lisans diploması olmasına ve yüzlerce özgeçmiş yollamasına rağmen hiçbir iş mülakatına çağrılmadığını söyledi. Yazar, "Bunu deneyimleyen ilk kişi ben değilim." dedi.
Ait-Taleb olan soyadını Le Clerc ile değiştirdiğini söyleyen yazar, ardından iş görüşmesi için yüzlerce telefon aldığını kaydetti.
Le Clerc, ardından bir daha asla iş başvurusunda bulunmak durumunda kalmadığını, iş tekliflerinin kendi ayağına geldiğini aktardı.
Eşcinsel olduğu öğrenilince ailesinden kopan Le Clerc, babası vefat edinceye kadar bir daha kendisini görmediğini anlattı.
İSLAM DÜŞMANLIĞI BÜYÜYOR
Fransa'da başörtülü bir kadın, restoran sahibi kadın tarafından "Karanlık çağlara ait bir kıyafeti giyiyor" denilerek restorana alınmadı. Sosyal medyada viral olan görüntüler, İslamofobik ve ırkçı davranış gösterildiği gerekçesiyle tepki topladı.
Pazar günü gerçekleştiği belirtilen ve basında yer alan görüntülerde, ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde bir kişi Anneler Günü dolayısıyla bir hafta öncesinden rezervasyon yaptırdığı restorana annesini götürüp baş başa yemek yemek istedi.
Görüntülerde, anne ve oğlu restoran kapısına geldiğinde, iş yeri sahibi kadın, annesi "karanlık döneme ait başörtüyü" taktığı gerekçesiyle iki müşterisini restorana almayacağını söylüyor.
Boynunda haç olması nedeniyle kendisinin de Hristiyan olduğu belirtilen kadın, görüntülerde, içeri almayı reddettiği başörtülü Müslüman müşterisine "başörtüsünün kadınlara boyun eğdirmek için bir araç olduğu" iddiasında bulunuyor.
Kendisine yönelik sözler nedeniyle şoke olduğunu belirten müşteri ise emniyete giderek kendilerine ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulundu.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI
Sosyal medyada viral olan görüntüler, İslamofobik ve ırkçı davranış gösterildiği gerekçesiyle tepki topladı.
Fransa'da yönetimin Müslümanları hedef alan yasalar uygulamasıyla birlikte başörtülü kadınlara, Müslümanlara ve İslami kuruluş ile ibadethanelere yönelik İslamofobik ve ayrımcı saldırılarda artış görülüyor.
Yakın zamanda da ülkede Grenoble belediyesinin kamuya ait plaj ve yüzme havuzlarında tesettürlü mayoyu serbest bırakma kararı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine mahkeme tarafından askıya alınmıştı.
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