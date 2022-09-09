Rusya doğal gaz akışı süresiz durdurmuştu! AB'deki enerji krizinde flaş karar!
AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi. Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.
AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.
AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.
RUSYA DOĞAL GAZ AKIŞI SÜRESİZ DURDURMUŞTU
Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.
LEYEN RUSYA DOĞAL GAZ PİYASALARINI AKTİF OLARAK MANİPÜLE ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor." demişti. Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söylemişti.
Von der Leyen, 7 Eylül'de Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı atacakları adımlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Avrupa'nın olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğuna işaret eden von der Leyen, "Rusya, doğal gaz piyasalarını aktif olarak manipüle ediyor. Rusya'nın gaz piyasasındaki manipülasyonunun elektrik piyasası üzerinde de etkileri olduğunu görüyoruz." diye konuştu.
Von der Leyen, AB'nin daha önce doğal gaz tüketimini azaltma, gaz depolarını doldurma, yenilebilir yatırımları hızlandırma ve Rusya dışı kaynaklardan enerji tedarikini artırma kararları aldığını anımsatarak, "Bugün Norveç, Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla gaz tedarik ediyor." ifadesini kullamıştı.
Avrupa'nın enerji krizi ile birlikte kuraklık da yaşadığını dile getiren von der Leyen, "Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi yüzde 26 azaldı." demişti. Von der Leyen, enerji krizine karşı 5 acil tedbir hazırladıklarına işaret ederek, "Birincisi elektrik tasarrufu. Ne yaparsak yapalım elektriği tasarruflu kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Elektrik talebinin en yüksek olduğu saatlerde fiyatların da zirve yaptığını aktaran von der Leyen, en pahalı çalışan doğal gaz santrallerinin de bu zamanlarda devreye alındığını belirtmişti. Von der Leyen, "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." diye konuşmuştu.
"Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz." diyen von der Leyen, yenilenebilir gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarından elektrik üretenlerin maliyetlerinin düşük, fiyatlarının yüksek olduğunu iddia etmişti. Von der Leyen, bazı şirketlerin beklenmeyen seviyelerde yüksek karları olduğunu ve bunu haneler ve işletmelere yönelteceklerini söylemişti.
Bütün enerji kaynaklarının bu krizin aşılmasına için kullanılaması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "Petrol ve gaz şirketleri büyük karlar elde etti. Bu nedenle fosil yakıt şirketlerinden zorunlu katkı alınmasını önereceğiz." demişti. Von der Leyen, üye ülkelerin gaz ve petrol firmaları gelirlerinden sağlayacağı ilave kaynağı yoksulları desteklemekte kullanabileceğini ifade etmişti.
Elektrik piyasalarında da sorunlar bulunduğuna işaret eden von der Leyen, bu alanda faaliyet gösteren firmaların işlem yapabilmeleri için çok yüksek miktarda fona ihtiyaçları olduğunu, enerji şirketlerinin yaşadığı likidite sorununu aşmalarına yardım edeceklerini anlatmıştı.
Von der Leyen, doğal gaz maliyetlerini düşürerek Rusya'nın gelirlerini azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz." diye konuşmuştu. AB'nin savaş öncesinde doğal gazının yüzde 40'ını Rusya'dan sağladığını, bu oranının bugünlerde yüzde 9'a indiğini anlatan von der Leyen, bu aşamadan sonra hazırladıkları teklifleri üye ülkelerin değerlendireceğini vurgulamıştı.
Öte yandan, AB Komisyonu'nun enerji krizine yönelik uluslararası basına sızan taslak çalışmasına göre, doğal gaz santralleri dışındaki elektrik üreticilerine megavatsaat başına 200 avroluk fiyat sınırı getirilmesi söz konusu olabilir.
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