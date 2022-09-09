Rusya doğal gaz akışı süresiz durdurmuştu! AB’deki enerji krizinde flaş karar!

Von der Leyen, AB'nin daha önce doğal gaz tüketimini azaltma, gaz depolarını doldurma, yenilebilir yatırımları hızlandırma ve Rusya dışı kaynaklardan enerji tedarikini artırma kararları aldığını anımsatarak, "Bugün Norveç, Avrupa'ya Rusya'dan daha fazla gaz tedarik ediyor." ifadesini kullamıştı.

Avrupa'nın enerji krizi ile birlikte kuraklık da yaşadığını dile getiren von der Leyen, "Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi yüzde 26 azaldı." demişti. Von der Leyen, enerji krizine karşı 5 acil tedbir hazırladıklarına işaret ederek, "Birincisi elektrik tasarrufu. Ne yaparsak yapalım elektriği tasarruflu kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Elektrik talebinin en yüksek olduğu saatlerde fiyatların da zirve yaptığını aktaran von der Leyen, en pahalı çalışan doğal gaz santrallerinin de bu zamanlarda devreye alındığını belirtmişti. Von der Leyen, "Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." diye konuşmuştu.

"Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz." diyen von der Leyen, yenilenebilir gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarından elektrik üretenlerin maliyetlerinin düşük, fiyatlarının yüksek olduğunu iddia etmişti. Von der Leyen, bazı şirketlerin beklenmeyen seviyelerde yüksek karları olduğunu ve bunu haneler ve işletmelere yönelteceklerini söylemişti.