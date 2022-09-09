Bir devir kapandı: Kraliçe 2. Elizabeth öldü | 10 günlük yas süreci başladı! İngiltere’de yeni dönem: Kral Charles! Taç töreni ne zaman olacak?

Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere Kralı olan Charles, mesajında, "Kraliçe'nin ölümü ülkede, ülkeler topluluğunda ve dünyanın birçok halkı tarafından hissedilecek." diyerek, "Yas ve değişim döneminde ailem ve ben, Kraliçe'ye duyulan sevgi ve saygı ile avunacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Truss ise, yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin, modern İngiltere'nin üzerine inşa edildiği temel taşı olduğunu söyleyerek, "Kral 3. Charles'a sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz, tanrı Kralı korusun" dedi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson da Kraliçe'nin ölümünün ardından paylaştığı mesajında, "Herkes çok derin ve kişisel bir kayıp hissi yaşıyor, belki beklediğimizden bile fazla" sözleriyle taziyelerini sundu.

Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu.