09 Eylül 2022, Cuma
Bir devir kapandı: Kraliçe 2. Elizabeth öldü | 10 günlük yas süreci başladı! İngiltere'de yeni dönem: Kral Charles! Taç töreni ne zaman olacak?
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. 2. Elizabeth 70 yıldır tahttaydı. Peki şimdi İngiltere'yi ve dünyayı nasıl bir süreç bekliyor? Yas, cenaze ve törenlerle ilgili detaylar neler? Charles tacını ne zaman takacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:34
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