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Haberler Galeri Bir devir kapandı: Kraliçe 2. Elizabeth öldü | 10 günlük yas süreci başladı! İngiltere'de yeni dönem: Kral Charles! Taç töreni ne zaman olacak?

Bir devir kapandı: Kraliçe 2. Elizabeth öldü | 10 günlük yas süreci başladı! İngiltere'de yeni dönem: Kral Charles! Taç töreni ne zaman olacak?

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. 2. Elizabeth 70 yıldır tahttaydı. Peki şimdi İngiltere'yi ve dünyayı nasıl bir süreç bekliyor? Yas, cenaze ve törenlerle ilgili detaylar neler? Charles tacını ne zaman takacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:34
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Bir devir kapandı: Kraliçe 2. Elizabeth öldü | 10 günlük yas süreci başladı! İngiltere’de yeni dönem: Kral Charles! Taç töreni ne zaman olacak?

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölüm haberi akşam saatlerinde "Londra köprüsü yıkıldı" parolasıyla duyuruldu. Kraliçe'nin ölümü nedeniyle Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi.

Kraliçe'nin naaşının bugün başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

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Bir devir kapandı: Kraliçe 2. Elizabeth öldü | 10 günlük yas süreci başladı! İngiltere’de yeni dönem: Kral Charles! Taç töreni ne zaman olacak?

Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere Kralı olan Charles, mesajında, "Kraliçe'nin ölümü ülkede, ülkeler topluluğunda ve dünyanın birçok halkı tarafından hissedilecek." diyerek, "Yas ve değişim döneminde ailem ve ben, Kraliçe'ye duyulan sevgi ve saygı ile avunacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Truss ise, yaptığı açıklamada, Kraliçe'nin, modern İngiltere'nin üzerine inşa edildiği temel taşı olduğunu söyleyerek, "Kral 3. Charles'a sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz, tanrı Kralı korusun" dedi.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson da Kraliçe'nin ölümünün ardından paylaştığı mesajında, "Herkes çok derin ve kişisel bir kayıp hissi yaşıyor, belki beklediğimizden bile fazla" sözleriyle taziyelerini sundu.

Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu.

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Bir devir kapandı: Kraliçe 2. Elizabeth öldü | 10 günlük yas süreci başladı! İngiltere’de yeni dönem: Kral Charles! Taç töreni ne zaman olacak?

Dünya çapında ise Fransa Kralı 14. Louis'den sonra geliyordu. 1952 yılında tahta çıkan Elizabeth, 14 Amerikan Başkanı, 15 İngiltere Başbakanı gördü. En son Salı günü Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Liz Truss'a hükümet kurma görevini vermişti.

AİLESİ YANINA GELDİ

Kraliçe Elizabeth'in kızı Prenses Anne ve en küçük oğlu Prens Edward da dahil olmak üzere dört çocuğunun da İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde olduğu belirtildi. Tahtın varisi Prens Charles ile eşi Camilla ve torunu Prens William'ın da geldiği aktarıldı. İngiltere Prensi Harry'nin ise eşi Meghan Markle olmadan Balmoral'a gittiği kaydedildi.

Öte yandan, Kraliçe bir süredir sağlık problemleri yaşıyor, yürüme güçlüğü nedeniyle baston kullanıyordu.

Tahtın birinci sırasındaki varisi olan oğlu Prens Charles bir süredir Kraliçe'nin görevlerini yerine getiriyordu.

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Bir devir kapandı: Kraliçe 2. Elizabeth öldü | 10 günlük yas süreci başladı! İngiltere’de yeni dönem: Kral Charles! Taç töreni ne zaman olacak?

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN KADIN HÜKÜMDAR

70 yıldır tahtta olan Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV. Louis. Eylül 2015'te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçirdi.

Kraliçe II. Elizabeth ise babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında hükümdar oldu.

Eylül 2015'te ise, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren İngiliz hükümdarı oldu.

O tarihte yaptığı açıklamada Kraliçe, bunun "hiç arzuladığı bir unvan" olmadığını söylemişti.

Elizabeth için 2-5 Haziran tarihleri arasında tahttaki 70'inci yıldönümü için görkemli bir Platin Jübile yapılmıştı.

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Bir devir kapandı: Kraliçe 2. Elizabeth öldü | 10 günlük yas süreci başladı! İngiltere’de yeni dönem: Kral Charles! Taç töreni ne zaman olacak?

Kraliyetle ilgili oldukça sıkı kurallara sahip olan ülkede 96 yaşında hayatını kaybeden kraliçe için düzenlenecek törenler ve tüm dünya tarafından takip edilecek cenaze için prosedürler aslında yıllardır belli.

YILLARDIR BU GÜNE HAZIRLANDILAR
Başta BBC olmak üzere ülkedeki tüm medya kuruluşları ve resmi kurumlar yayınlanacak taziye mesajları ve uyulacak kurallar konusunda deyim yerindeyse uzun yıllardır tatbikatlar yapıp bu önemli ana hazırlanıyordu.

Peki İngiltere'yi önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Kraliçenin Cenaze Töreni ve ilan edilen resmi yas süresi nasıl geçecek? İşte tüm detaylar…