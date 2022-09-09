HaberlerGaleriKraliçe Elizabeth'in alışkanlıkları, rekorları, serveti… II. Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? İşte kraliçeyle ilgili tüm merak edilenler…
Kraliçe Elizabeth'in alışkanlıkları, rekorları, serveti… II. Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? İşte kraliçeyle ilgili tüm merak edilenler…
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 21. yüzyılın en uzun tahtta kalan lideriydi. 70 senedir hükümdarlık yapan Elizabeth'in servetinin 500 milyon dolar olduğu değerlendiriliyor. Kraliyet ailesinin mal varlığı da 88 milyar dolar. Peki bu servet kime kalacak? Diğer tarafından II. Kraliçe Elizabeth'in hayatı bilinmeyen sırlarla dolu... İşte geçen akşam hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında bilinmeyenler… Alışkanlıkları, acıları, rekorları…
Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:21Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:51