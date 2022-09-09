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Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth'in alışkanlıkları, rekorları, serveti… II. Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? İşte kraliçeyle ilgili tüm merak edilenler…

Kraliçe Elizabeth'in alışkanlıkları, rekorları, serveti… II. Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? İşte kraliçeyle ilgili tüm merak edilenler…

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 21. yüzyılın en uzun tahtta kalan lideriydi. 70 senedir hükümdarlık yapan Elizabeth'in servetinin 500 milyon dolar olduğu değerlendiriliyor. Kraliyet ailesinin mal varlığı da 88 milyar dolar. Peki bu servet kime kalacak? Diğer tarafından II. Kraliçe Elizabeth'in hayatı bilinmeyen sırlarla dolu... İşte geçen akşam hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hakkında bilinmeyenler… Alışkanlıkları, acıları, rekorları…

Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:51
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Kraliçe Elizabeth’in alışkanlıkları, rekorları, serveti… II. Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? İşte kraliçeyle ilgili tüm merak edilenler…

Tahtta en uzun kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, geçen akşam yaşamını yitirdi. Kraliçe'nin ölümünün peşinden İngiltere'de 12 günlük ulusal yas ilan edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kraliçe Elizabeth’in alışkanlıkları, rekorları, serveti… II. Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? İşte kraliçeyle ilgili tüm merak edilenler…

Kraliçe Platin Jübile'si ile bu yıl tahta çıkışının 70. yılını kutlamıştı. Platin Jübile dört gün süren törenlerle kutlanmıştı. İngiliz medyası Kraliçe'nin hayatının detaylarına odaklanmıştı.

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Kraliçe Elizabeth’in alışkanlıkları, rekorları, serveti… II. Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? İşte kraliçeyle ilgili tüm merak edilenler…

KRALİÇE'NİN MİRASI KİME KALACAK?

ABD medyasının dikkati ise farklı bir noktaya odaklanmıştı. Kraliçe'nin ne kadar parası var, bu serveti nasıl elde etti ve bu miras kime kalacak? soruları gündeme gelmişti.

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Kraliçe Elizabeth’in alışkanlıkları, rekorları, serveti… II. Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? İşte kraliçeyle ilgili tüm merak edilenler…

Kraliçe aslında 70 yıldır oturduğu tahtın ilk varisi değildi. Amcası VII. Edvard'ın boşanmış kadınla evlenme konusundaki ısrarıyla sıralama Elizabeth'in ailesine geçti. Nitekim 6 Şubat 1952'de babası VI. George ölünce tahta Elizabeth oturdu.

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Kraliçe Elizabeth’in alışkanlıkları, rekorları, serveti… II. Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? İşte kraliçeyle ilgili tüm merak edilenler…

İşte 2. Kraliçe Elizabeth'in alışkanlıkları: