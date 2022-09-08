İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü! 96 yaşındaki Kraliçe hayatını kaybetti

"VEFAT ETTİĞİ GÜN ÇOK ÜZÜNTÜLÜ BİR GÜN OLACAK"

Kraliçe'nin sevenlerinden Janet, onun gençler için ilham olduğunu dile getirerek, Kraliçe'nin, her zaman kendisi ve ailesinden önce ülkesini ve halkını öncelediğini belirtti.

Konuşması sırasında duygulu anlar yaşayan Janet, "Onun vefat ettiği gün, çok üzüntülü bir gün olacak. Onunla ilgili tek söyleyebileceğim şey o bir ilham." ifadesini kullandı.

Sarayın önünde bekleyenlerden Michelle de "Kraliçe harika bir kadın" değerlendirmesinde bulunarak, sağlık durumuyla ilgili haberleri aldıktan sonra şaşkınlık yaşadığını ve onun için dua ettiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla sarayın önüne gelerek beklediğini aktaran Adore da "Çok zor. O harika birisiydi. Harika bir iş yaptı. Onun yaptığı işi yapacak bir sonraki kişi de memnuniyetle karşılanacak." diye konuştu.

Dubai'den Londra'ya turist olarak gelen ve Buckingham Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Brendon da şu an İskoçya'da bulunan Kraliçe Elizabeth'in bir önce sağlığına kavuşması dileğinde bulundu ve onun için en iyisini dilediğini kaydetti.