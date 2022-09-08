İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü! 96 yaşındaki Kraliçe hayatını kaybetti
Uluslararası haber ajansları İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. İşte Elizabeth'in ölümüne ilişkin detaylar...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
"HUZUR İÇİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ"
Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.
KRALİÇE, KOVİD-19'A YAKALANMIŞTI
İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.
Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.
Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.
VEFAT HABERİ RESMEN AÇIKLANDI
İŞTE GÜN İÇİNDE YAŞANANLAR
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle "tıbbi gözetim" altında olduğu duyuruldu.
TIBBI GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR
Saraydan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları Majestelerinin sağlığı için endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler." dedi.
BAŞBAKAN TRUSS: ENDİŞE VEREN HABERLER
Başbakan Liz Truss, "Bütün ülke bu öğle yemeğinde Buckingham Sarayı'ndan gelen haberlerle derinden endişe duyacak." dedi.
HAZIRLIKLAR İÇİN ÖLDÜĞÜ GİZLENİYOR İDDİASI
Diğer yandan özellikle yabancı basında Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybettiği ancak devlet erkanının hazırlanması için haberin gizli tutulduğu iddia edildi.
BBC DUYURDU: ELIZABETH ÖLDÜ
BBC muhabiri Yalda Hakim sosyal medya hesabından II.Elizabeth'in hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından paylaşımını kısa süre içinde silerek özür diledi.
BBC YAYINI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, normal yayın akışını saat 18:00'e kadar iptal etti. BBC spikerlerinin siyah kravatla yayına çıkmaları sosyal medyada Kraliçe'nin 'öldüğü' söylentisini çıkardı. Kraliçe'nin durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.
KRALİÇE'NİN HASTALIĞINDA BİR YIL
Son aylarda gözle görülür şekilde daha kırılgan olan Elizabeth, vatandaşlarla olan çoğu görüşmeye de katılamama başlamıştı.
Bir baston yardımıyla yürümeye başlayan Kraliçe bu yılın başlarında Chelsea Flower Show'da siteyi motorlu bir arabada gezerken görüldü. Resmi olarak, saray sadece kraliçenin "periyodik hareketlilik sorunlarından" muzdarip olduğunu söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
Ekim 2021'de Londra'nın merkezindeki hastanede planlanmamış bir gece geçirdi ve gündemini yavaşlatması tavsiye edildi.
Resmi doğum gününü kutlamak için Parlamentonun Eyalet Açılışı ve Renkli Askerlik askeri geçit töreni de dahil olmak üzere programlarını Charles'a devretti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleştiği haberini alan sevenleri, Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı.
İngilizlerin yanı sıra Buckingham Sarayı'nı ziyaret etmek için gelen turistler, Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleştiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulduğu haberlerinin ardından sarayın önünde endişeyle beklemeye başladı.
Kraliçe Elizabeth'in doktorlarından gelecek güzel haberi dört gözle beklediğini söyleyen ziyaretçiler, İngiltere Kraliçesi için dua etti.
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ELİNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kraliçe 2. Elizabeth ile yeni Başbakan Liz Truss'un görüşmesine, Kraliçe'nin elindeki morluklar damga vurdu. 1926 doğumlu 96 yaşındaki Kraliçe'nin ellerinin morarmış olması İngiltere'de gündem oldu. İngiliz basını görüşmeden çok Kraliçe 2. Elizabeth'in elindeki morluğu manşetlere taşıdı. İngilizler Kraliçe'nin ilerleyen yaşı nedeniyle morlukların oluşmuş olabileceğine dikkat çekti.
İngilizler sosyal medyada da Kraliçe'nin elindeki morlukla ilgili birçok paylaşımda bulundu. Bazı İngilizler, "Kraliçe'nin eline ne oldu?" sorusunu sorarken, bazı paylaşımlarda ise "Kraliçe'nin elindeki kötü bir çürük" yorumu yapıldı.
"VEFAT ETTİĞİ GÜN ÇOK ÜZÜNTÜLÜ BİR GÜN OLACAK"
Kraliçe'nin sevenlerinden Janet, onun gençler için ilham olduğunu dile getirerek, Kraliçe'nin, her zaman kendisi ve ailesinden önce ülkesini ve halkını öncelediğini belirtti.
Konuşması sırasında duygulu anlar yaşayan Janet, "Onun vefat ettiği gün, çok üzüntülü bir gün olacak. Onunla ilgili tek söyleyebileceğim şey o bir ilham." ifadesini kullandı.
Sarayın önünde bekleyenlerden Michelle de "Kraliçe harika bir kadın" değerlendirmesinde bulunarak, sağlık durumuyla ilgili haberleri aldıktan sonra şaşkınlık yaşadığını ve onun için dua ettiğini söyledi.
Arkadaşlarıyla sarayın önüne gelerek beklediğini aktaran Adore da "Çok zor. O harika birisiydi. Harika bir iş yaptı. Onun yaptığı işi yapacak bir sonraki kişi de memnuniyetle karşılanacak." diye konuştu.
Dubai'den Londra'ya turist olarak gelen ve Buckingham Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Brendon da şu an İskoçya'da bulunan Kraliçe Elizabeth'in bir önce sağlığına kavuşması dileğinde bulundu ve onun için en iyisini dilediğini kaydetti.
KRALİÇE'NİN DOKTORLARI SAĞLIĞI KONUSUNDA ENDİŞELİ
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları, majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti." bilgisi paylaşılmıştı.
96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.
Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere de katılamamıştı.
ÇOCUKLARI VE TORUNLARI GİDİYOR
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulması nedeniyle Kraliçe'nin çocukları ve torunları İskoçya'ya gidiyor.
BBC'nin haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral Malikanesi'ne gitti.
Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor.
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın sözcüsü de çiftin İskoçya'ya seyahat edeceği bildirdi.
Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da Balmoral'a gitmesi bekleniyor.
TIBBİ GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı.
Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.
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