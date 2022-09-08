NATO'nun gizli belgeleri çalındı: 'Karanlık sitelerde' satılıyor
Portekiz'in NATO'ya gönderdiği yüzlerce gizli belgenin, siber saldırı sonucunda çalındığı bildirildi. Portekiz Genelkurmay Başkanlığı ve Askeri İstihbarat birimine ait olup NATO'ya gönderilen çok sayıda gizli belgenin çalındığı ve internetteki "karanlık sitelerde" satıldığı belirtildi.
Portekiz'in Diario de Noticias gazetesinin haberinde, Portekiz Genelkurmay Başkanlığı ve Askeri İstihbarat birimine ait olup NATO'ya gönderilen çok sayıda gizli belgenin çalındığı ve internetteki "karanlık sitelerde" satıldığı belirtildi.
ABD İSTİHBARATI TESPİT ETTİ
Olayın ABD istihbaratı tarafından ortaya çıkarıldığı ve geçen ay ABD'nin Lizbon Büyükelçiliği aracılığıyla Portekizli makamlara iletildiği kaydedildi.
Gazeteye konuşan kimliği açıklanmayan bir kaynak, "Bu tür belgeleri tespit etmek için programlanmış BOT'lar (internet robotu) tarafından gerçekleştirilen uzun süreli ve tespit edilemez bir siber saldırıydı." değerlendirmesinde bulundu.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hükümetin, Portekiz Savunma Bakanlığı bünyesindeki Silahlı Kuvvetler, Genelkurmay ve Askeri İstihbarat birimlerini hedef alan siber saldırılara karşı geniş çaplı soruşturma başlattığı ifade edildi.
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