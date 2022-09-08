NATO’nun gizli belgeleri çalındı: ’Karanlık sitelerde’ satılıyor

Portekiz'in Diario de Noticias gazetesinin haberinde, Portekiz Genelkurmay Başkanlığı ve Askeri İstihbarat birimine ait olup NATO'ya gönderilen çok sayıda gizli belgenin çalındığı ve internetteki "karanlık sitelerde" satıldığı belirtildi.