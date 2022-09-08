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Kraliçe Elizabeth’ten kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Kraliçe Elizabeth’ten kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’ten kötü haber geldi. Kraliçe tıbbi gözetim altında tutulmak üzere hastaneye kaldırıldı. Saraydan II. Elizabeth'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlık durumundan endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını önerdikleri söylendi.

SARAYDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.

TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışmanlarıyla planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.

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