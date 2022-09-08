İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vasiyeti! Cenaze programı 10 gün sürecek! Londra Köprüsü planı devreye girecek...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşadığı sağlık sorunları sonrası özellikle yabancı basında hayatını kaybettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar sonrası 2. Elizabeth'in geçmiş dönemde yaptığı ve adeta vasiyeti andıran açıklaması ortaya çıktı. Diğer yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölmesi sonrası uygulanması beklenen "Londra Köprüsü" planı da gündemde. İşte cenaze programının detayları...
VASİYET GİBİ AÇIKLAMA
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, vasiyet niteliğinde bir mesaj yayımladı. 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın kral olmasını, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın ise "kraliçe" olmasını belirtti.
EŞİNE KRALİÇE DEYİN
Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.
KENDİSİNE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.
LONDRA KÖPRÜSÜ PLANI DEVREYE GİRECEK
Diğer yandan öldüğü iddia edilen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere'de uygulanacak Londra Köprüsü planının da ayrıntıları ortaya çıktı.
PLANIN AYRINTILARI
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü halinde uygulanacak olan "Londra Köprüsü" kod adlı operasyon planına dair ayrıntılar ortaya çıktı.
Kamuoyuna sızdırılan gizli bilgilerde resmi açıklamalardan Prens Charles'ın kral olduktan sonra Birleşik Krallık genelinde çıkacağı yas turuna ve kraliyet ailesi mensuplarının sosyal medyada paylaşacakları mesajlara kadar birçok ayrıntı bulunuyor.
İşte 10 günlük planın ayrıntılarından öne çıkanlar:
Ölüm günü: Bir memur başbakanı telefonla arayarak "Londra Köprüsü düştü" kelimeleriyle haberi verecek. Kraliyet ailesi cenaze ile ilgili planları açıklayacak, başbakan bir açıklama yapacak ve Kral Charles ile görüşme gerçekleştirecek. Kral Charles saat 18:00'de televizyondan ulusal seslenecek. Londra'daki St Paul Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek.
Birinci gün: Charles saat 10:00'da St James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15:30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşme yapacak.
İkinci gün: Kraliçenin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek. Kraliçe'nin ülkenin doğusundaki Sandrigham'da ya da İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde ölmesi halinde naaşının getirilmesi için farklı operasyonlar devreye girecek.
Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından kral İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.
Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan kraliçenin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.
Beşinci gün: Naaş saraydan Westminster'daki parlamento binasına Londra'daki bir tören güzergahı üzerinden getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'da bir tören düzenlenecek.
Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve kraliçenin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.
Yedinci gün: Kral Charles Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler parlamentosundaki törene katılacak.
Onuncu gün: Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12:00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.
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