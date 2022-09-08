İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vasiyeti! Cenaze programı 10 gün sürecek! Londra Köprüsü planı devreye girecek...

İşte 10 günlük planın ayrıntılarından öne çıkanlar:

Ölüm günü: Bir memur başbakanı telefonla arayarak "Londra Köprüsü düştü" kelimeleriyle haberi verecek. Kraliyet ailesi cenaze ile ilgili planları açıklayacak, başbakan bir açıklama yapacak ve Kral Charles ile görüşme gerçekleştirecek. Kral Charles saat 18:00'de televizyondan ulusal seslenecek. Londra'daki St Paul Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek.