Yunan medyası ters köşe! İşte PKK'yı aklamaya çalıştıkları Lavrion Kampı
Türkiye düşmanları terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye kucak açan Yunanistan bir kez daha baltayı taşa vurdu. Yunan "Newsbomb" haber portalının, "Türkiye’nin iddialarını çürütmek" amacıyla yayımladığı görüntüler, Lavrion Kampı'nın terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi. Kampın hemen hemen her köşesinde örgüt sembolleri ve teröristbaşı görselleri olduğu görüldü.
Haberde, kampın, "PKK için bir eğitim yuvası olmadığı" ileri sürülürken, kamp içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Viyan Soran, Sakine Cansız gibi örgüt üyelerinin görsellerinin yer aldığı görüldü.
Haberde, kampta yaşayan kadın ve çocukların günlük yaşamlarına dair görüntülerin de yer aldığı, duvarda PKK'lı terörist Kasım Engin için "şehit" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.
TERÖR ÖRGÜTÜLERİNE ÖVGÜ
Mikrofon uzatılanların "PKK ağzıyla" Türkiye'yi kötülediği haberde, kampın, PKK'lılar için oluşturulan yaşam alanları, PKK flamaları ve terörist fotoğrafları ile dolu olduğu görüldü.
SKANDAL SAVUNMA
Teröristbaşının yer aldığı dev bir posterin önünde yapılan bir röportajda, "kampta PKK'ya ait sembol ve Öcalan görsellerinin olmasının buranın PKK kampı olduğu anlamına gelmeyeceği" ileri sürüldü.
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