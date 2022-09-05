Yunan medyası ters köşe! İşte PKK’yı aklamaya çalıştıkları Lavrion Kampı

Haberde, kampın, "PKK için bir eğitim yuvası olmadığı" ileri sürülürken, kamp içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Viyan Soran, Sakine Cansız gibi örgüt üyelerinin görsellerinin yer aldığı görüldü.