06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya savaşın başından beri fosil yakıt ihracatından 158 milyar euro kazandı

Rusya savaşın başından beri fosil yakıt ihracatından 158 milyar euro kazandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2022
ABONE OL
Rusya savaşın başından beri fosil yakıt ihracatından 158 milyar euro kazandı

Rusya Ukrayna'da başlattığı savaşın 6 ayında petrol, gaz ve kömür ihracatından 158 milyar avro kazandı. Bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması Rusya'nın düşen ihracatına rağmen rekor kazanç elde etmesini sağladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA