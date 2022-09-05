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Mardin'de flaş operasyon! PKK'ya eleman aktaran 2 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Mardin’de flaş operasyon! PKK’ya eleman aktaran 2 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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