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Doğal gaz ve petrol için kötü haber! Fiyatlar artacak! Rusya'dan yaptırımlar sonrası Avrupa'ya misilleme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Doğal gaz ve petrol için kötü haber! Fiyatlar artacak! Rusya’dan yaptırımlar sonrası Avrupa’ya misilleme

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, yaptırımlar nedeniyle bu yıl 2021’e kıyasla petrol üretimini yüzde 2, doğal gaz üretiminin yüzde 7 ve kömür üretiminin yüzde 6 düşüreceklerini açıkladı. Alınan bu kararla birlikte çok sayıda ülkede doğal gaz ve petrol fiyatlarında artış bekleniyor. İşte detaylar...

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin bu yıl 2021'e kıyasla yüzde 2, doğal gaz üretiminin yüzde 7 ve kömür üretiminin yüzde 6 düşeceğini söyledi.

"YAPTIRIMLAR NEDENİYLE DÜŞÜRECEĞİZ"

Şulginov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rus enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın bu yıl petrol üretimini azaltacağını belirten Şulginov, "Petrol üretimi şu anda artıyor ancak yıl sonuna kadar üretimin geçen yıla göre yüzde 2 düşmesini bekliyoruz. Rafineri petrol ürünleri üretimi de mevcut eğilime bağlı olarak yüzde 8 azalacak." dedi.

KÖMÜRDE NE OLACAK?

Şulginov, ülkedeki doğal gaz üretiminin de düşeceğini belirterek, "Doğal gaz üretimindeki düşüş yüzde 7 seviyesinde olacak. Boru hatlarıyla ihracat düşecek, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı geçen yılın seviyelerinde kalacak." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosu nedeniyle Rusya'nın kömür üretiminin de bu yıl 2021'e kıyasla yüzde 6 düşeceğini belirten Şulginov, "Kömür ihracatımıza yönelik gösterilen ilgi iyimser olmamızı sağlıyor. Çin, Hindistan, Orta Doğu alımlarını artırıyor, dolayısıyla büyük bir düşüş beklemiyoruz. Lojistik sorunlardan ötürü geçen yılın seviyelerine ulaşamayabiliriz ancak yakın olacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Batılı ülkeler, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşının ardından başta Rus enerji sektörüne yönelik olmak üzere çok sayıda yaptırım kararı almıştı. ABD ve bazı AB ülkeleri yaptırımlar kapsamında Rus enerji kaynakları ithalatını durdururken, bazı ülkeler de söz konusu kaynakların ithalatını azaltıyor.

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