Doğal gaz ve petrol için kötü haber! Fiyatlar artacak! Rusya’dan yaptırımlar sonrası Avrupa’ya misilleme

"YAPTIRIMLAR NEDENİYLE DÜŞÜRECEĞİZ"

Şulginov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rus enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın bu yıl petrol üretimini azaltacağını belirten Şulginov, "Petrol üretimi şu anda artıyor ancak yıl sonuna kadar üretimin geçen yıla göre yüzde 2 düşmesini bekliyoruz. Rafineri petrol ürünleri üretimi de mevcut eğilime bağlı olarak yüzde 8 azalacak." dedi.