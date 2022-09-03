ABD’de uçak kaçırıldı: Pilot intihar dalışı tehdidinde bulundu

İNTİHAR DALIŞI TEHDİDİ



Polisin, havaalanı çalışanı olduğu belirtilen kişi ile temasa geçtiği ve korsanın uçağı ülkenin en büyük süpermarket zinciri Walmart'ın Tupelo şubesine çarpmakla tehdit ettiği belirtiliyor.