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ABD'de uçak kaçırıldı: Pilot intihar dalışı tehdidinde bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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ABD’de uçak kaçırıldı: Pilot intihar dalışı tehdidinde bulundu

ABD' de Mississippi eyaletinin Tupelo şehrinde bir uçak kaçırıldı. Uzun süredir havada olan uçağı kaçıran hava korsanı, intihar dalışı tehdidinde bulundu.

Havaalanından çalındığı tahmin edilen Beechcraft King Air 90 tipi iki motorlu uçak yerleşim yerlerinin üzerinde zigzaglar çiziyor.

İNTİHAR DALIŞI TEHDİDİ

Polisin, havaalanı çalışanı olduğu belirtilen kişi ile temasa geçtiği ve korsanın uçağı ülkenin en büyük süpermarket zinciri Walmart'ın Tupelo şubesine çarpmakla tehdit ettiği belirtiliyor.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Walmart ve çevresindeki mağazalar polis tarafından boşaltılırken hava korsanını ikna çabaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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