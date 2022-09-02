ABD’de istihdam verileri açıklandı! İşsizlik artış gösterdi

İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ

ABD'de işsizlik oranı ise ağustosta 0,2 puan artarak yüzde 3,7'ye çıktı.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren işsizlik oranının temmuzda olduğu gibi yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı da ağustosta 344 bin kişi artarak 6 milyon 14 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,3 puan artışla yüzde 62,4 olarak kaydedildi.