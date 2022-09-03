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9 tahıl gemisi Ukrayna limanından kalkış yapamadı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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9 tahıl gemisi Ukrayna limanından kalkış yapamadı!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; bölgedeki olumsuz hava durumu nedeniyle 9 gemi Ukrayna limanlarında hareket için beklerken, 1 gemi ise seyre çıktı." denildi.

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