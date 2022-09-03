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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 adet azaldı. Perşembe gününü 92,36 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 93,28 dolar seviyesinde tamamladı.

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