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ABD basınında gündem Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferi! Türkiye Batı'ya döndürülmeli

Rusya-Ukrayna savaşındaki siyasi başarısıyla dünya basınının dikkatini bir kez daha üstüne çeken Başkan Erdoğan, ABD'nin ünlü gazetesi The Hill'in de manşetine taşındı. Türkiye'nin diplomatik zaferlerine yer verilirken, Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli. ABD, Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı." uyarısında bulunuldu.

Giriş Tarihi: 03.09.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 13:20
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ABD basınında gündem Başkan Erdoğan’ın diplomasi zaferi! Türkiye Batı’ya döndürülmeli

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşının küresel siyasetteki yankıları da sürüyor. Türkiye'nin bu süreçte imza attığı diplomasi zaferleri, Batılı ülkeler tarafından dikkat çekti. Son olarak ABD'li gazete The Hill'de yayınlanan bir analiz, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

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ABD basınında gündem Başkan Erdoğan’ın diplomasi zaferi! Türkiye Batı’ya döndürülmeli

Rusya Ukrayna savaşında diplomasi trafiğini yürüten ve masada başarılara imza atan Türkiye, siyasi arenada kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Savaşın çözülmesi yolunda Ukrayna ve Rusya temsilcilerini aynı masada buluşturan ilk ülke olan Türkiye, diplomatik başarılarının yanı sıra stratejik rolüyle de dikkatleri üzerine çekti.

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ABD basınında gündem Başkan Erdoğan’ın diplomasi zaferi! Türkiye Batı’ya döndürülmeli

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ZAFERLERİ KONUŞULUYOR

Aylardır Türkiye'nin başarılarına yönelik peş peşe analizler gelirken, ABD'li gazete The Hill bunlara bir yenisini ekledi.

Barış görüşmelerine ve tahıl anlaşmasına öncülük ederek tüm dünyanın takdirini toplayan Türkiye ile ilgili kaleme aldığı yazıda The Hill, Türkiye'nin "Batı kanadına döndürülmesi gerektiğini" yazdı.

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ABD basınında gündem Başkan Erdoğan’ın diplomasi zaferi! Türkiye Batı’ya döndürülmeli

The Hill, "ABD ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin suyuna gitmek" başlıklı yazısında, "Ukrayna savaşına rağmen, Rus-Türk ekonomik bağlarının derinleştiğine dair son açıklamalar, ABD'yi Rusya'nın daha geniş stratejisini hesaba katmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

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ABD basınında gündem Başkan Erdoğan’ın diplomasi zaferi! Türkiye Batı’ya döndürülmeli

Rusya'nın uzun yıllardır öncelikli hedefinin Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp, kendi yanına çekmek olduğunu iddia eden gazete, Kremlin'in, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik hedefi doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.