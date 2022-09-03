03 Eylül 2022, Cumartesi
ABD basınında gündem Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferi! Türkiye Batı'ya döndürülmeli
Rusya-Ukrayna savaşındaki siyasi başarısıyla dünya basınının dikkatini bir kez daha üstüne çeken Başkan Erdoğan, ABD'nin ünlü gazetesi The Hill'in de manşetine taşındı. Türkiye'nin diplomatik zaferlerine yer verilirken, Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli. ABD, Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı." uyarısında bulunuldu.
Giriş Tarihi: 03.09.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 13:20
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