ABD basınında gündem Başkan Erdoğan’ın diplomasi zaferi! Türkiye Batı’ya döndürülmeli

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşının küresel siyasetteki yankıları da sürüyor. Türkiye'nin bu süreçte imza attığı diplomasi zaferleri, Batılı ülkeler tarafından dikkat çekti. Son olarak ABD'li gazete The Hill'de yayınlanan bir analiz, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.