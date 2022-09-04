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Son dakika: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Son dakika: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile Berlin’de bir araya geldi. Steinmeier, bu ziyaretin 1972’deki Münih Olimpiyatlarında İsrail takımına karşı yapılan saldırının 50. yıl dönümünün öncesinde gerçekleştiğine işaret ederek, kurbanların aileleri ile Alman hükümeti arasında tarihi sorumluluk ve tazminat konusunda bir anlaşma sağlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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