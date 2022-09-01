01 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri 4 ay arayla iki esrarengiz ölüm! Rusya'nın en büyük petrol şirketinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti! Nişanını Putin takmıştı

4 ay arayla iki esrarengiz ölüm! Rusya'nın en büyük petrol şirketinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti! Nişanını Putin takmıştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
ABONE OL
4 ay arayla iki esrarengiz ölüm! Rusya’nın en büyük petrol şirketinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti! Nişanını Putin takmıştı

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Rus şirketlerinin üst düzey yetkilileri tek tek hayatlarını kaybediyor. Şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklendi. Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ülkede hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük bir kriz yaşanıyor. Saldırıların ardından batılı devletler başta olmak üzere dünya genelinde Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alırken çok sayıda Rus oligarkın ölümleri büyük şüphe uyandırıyor. Hayatını kaybeden oligarklar, Rusya'nın petrol ve doğal gaz sektöründe yer alan isimler olmasıyla dikkat çekiyor.

EN BÜYÜK PETROL ŞİRKETİNİN SAHİBİ CAMDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Bugün bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un şüpheli bir şekilde öldüğü duyuruldu. Maganov'un Moskova'da kaldığı hastanenin 6. katındaki penceresinden düştüğü öğrenildi. İş insanının düşüşüne neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Emniyet birimlerinin olay yerinde çalıştığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PUTİN, NİŞAN TAKMIŞTI
Şüpheli ölümüyle dünya basınında manşetlerde yer alan Maganov, 21 Kasım 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Alekaandr Nevsky Nişanı'na layık görülmüştü.

ŞİRKETİN ESKİ YÖNETİCİSİ DE MAYIS'TA ÖLMÜŞTÜ
Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin de 10 Mayıs'ta kalp krizinden ölmüştü. Aleksandr Subbotin'in kesin ölüm nedeni kalp durması olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rapor Rus kamuoyu tarafından "gerçekçi" bulunmazken bazı Rus medya organları şamanların profesyonelce Rus oligarkı öldürdüğünü iddia etti. Şamanlar ise Rus oligarktan para almadıklarını Subbotin'in dostları olduğunu savundu.

Dugina’nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı! DUGİNA'NIN SUİKASTÇISI HAKKINDAKİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
‘Putin’in beyni’ diyorlar ama... Kimdir bu şahin Dugin? 'PUTİN'İN BEYNİ' DİYORLAR AMA... KİMDİR BU ŞAHİN DUGİN?
Putin’in akıl hocası Aleksandr Dugin’in kızı feci şekilde öldürüldü! Son anda verilen karar genç kadının sonunu getirdi! FETÖ tehlikesine böyle dikkat çekmişti PUTİN'İN AKIL HOCASI ALEKSANDR DUGİN'İN KIZI FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ! SON ANDA VERİLEN KARAR GENÇ KADININ SONUNU GETİRDİ! FETÖ TEHLİKESİNE BÖYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sovyet Rusya’nın son lideri öldü SOVYET RUSYA'NIN SON LİDERİ ÖLDÜ

Rus oligarkın sır ölümü! RUS OLİGARKIN SIR ÖLÜMÜ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA