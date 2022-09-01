4 ay arayla iki esrarengiz ölüm! Rusya’nın en büyük petrol şirketinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti! Nişanını Putin takmıştı

EN BÜYÜK PETROL ŞİRKETİNİN SAHİBİ CAMDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Bugün bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un şüpheli bir şekilde öldüğü duyuruldu. Maganov'un Moskova'da kaldığı hastanenin 6. katındaki penceresinden düştüğü öğrenildi. İş insanının düşüşüne neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Emniyet birimlerinin olay yerinde çalıştığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.