4 ay arayla iki esrarengiz ölüm! Rusya'nın en büyük petrol şirketinin sahibi camdan düşerek hayatını kaybetti! Nişanını Putin takmıştı
Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Rus şirketlerinin üst düzey yetkilileri tek tek hayatlarını kaybediyor. Şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklendi. Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ülkede hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük bir kriz yaşanıyor. Saldırıların ardından batılı devletler başta olmak üzere dünya genelinde Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alırken çok sayıda Rus oligarkın ölümleri büyük şüphe uyandırıyor. Hayatını kaybeden oligarklar, Rusya'nın petrol ve doğal gaz sektöründe yer alan isimler olmasıyla dikkat çekiyor.
EN BÜYÜK PETROL ŞİRKETİNİN SAHİBİ CAMDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Bugün bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un şüpheli bir şekilde öldüğü duyuruldu. Maganov'un Moskova'da kaldığı hastanenin 6. katındaki penceresinden düştüğü öğrenildi. İş insanının düşüşüne neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Emniyet birimlerinin olay yerinde çalıştığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
PUTİN, NİŞAN TAKMIŞTI
Şüpheli ölümüyle dünya basınında manşetlerde yer alan Maganov, 21 Kasım 2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Alekaandr Nevsky Nişanı'na layık görülmüştü.
ŞİRKETİN ESKİ YÖNETİCİSİ DE MAYIS'TA ÖLMÜŞTÜ
Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin de 10 Mayıs'ta kalp krizinden ölmüştü. Aleksandr Subbotin'in kesin ölüm nedeni kalp durması olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rapor Rus kamuoyu tarafından "gerçekçi" bulunmazken bazı Rus medya organları şamanların profesyonelce Rus oligarkı öldürdüğünü iddia etti. Şamanlar ise Rus oligarktan para almadıklarını Subbotin'in dostları olduğunu savundu.
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