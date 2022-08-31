Akaryakıt fiyatlarında kritik gün cuma! Tavan fiyat uygulaması mı geliyor? Dünyayı ilgilendiren toplantı...

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin benzin stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,4 milyon varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Ülkenin ticari ham petrol stoklarında ise beklentinin aksine 593 bin varil artış öngörüldü.

Ticari ham petrol stoklarındaki artışa rağmen ABD'nin benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş öngörüsü talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yükselişini destekledi.