Akaryakıt fiyatlarında kritik gün cuma! Tavan fiyat uygulaması mı geliyor? Dünyayı ilgilendiren toplantı...
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle dalgalanma yaşayan akaryakıt fiyatlarına yönelik flaş bir karar alındı. ABD Rus petrolüne yönelik cuma günü G7 bakanlarıyla birlikte tavan fiyat uygulamasının görüşüleceğini açıkladı. Peki brent petrolde son durum ne? İşte detaylar...
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurdu.
Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde ülkenin dış politika gündemini değerlendirdi.
GELİRLER YÜZDE 40 ARTTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "enerji sektörünü silah olarak kullanmak" ile suçlayan Kirby, Uluslararası Enerji Ajansının, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol gelirinin yüzde 40 arttığına ilişkin raporunu değerlendirdi.
TAVAN FİYAT UYGULAMASI MI GELECEK?
Kirby, "G7 maliye bakanları cuma günü bir araya geldiklerinde Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşecek." ifadesini kullandı.
PETROL ÜRETİMİ ARTTIRMAK İÇİN ÇABA SÜRÜYOR
Rusya'nın Avrupa'ya enerjiyi kestiğini belirten Kirby, "ABD, Avrupa'ya yönelik petrol üretimini arttırmanın yollarını aramayı sürdürüyor." dedi.
BRENT PETROLDE SON DURUM NE?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 98,69 dolardan işlem görüyor.
Dün 103,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 98,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,38 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin yüksek seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin benzin stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,4 milyon varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Ülkenin ticari ham petrol stoklarında ise beklentinin aksine 593 bin varil artış öngörüldü.
Ticari ham petrol stoklarındaki artışa rağmen ABD'nin benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş öngörüsü talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yükselişini destekledi.
ABD BUGÜN AÇIKLAYACAK
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.
İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol gireceği öngörülüyor.
Öte yandan, merkez bankalarının daha agresif faiz artırımlarına gitmesi durumunda ortaya çıkabilecek ekonomik yavaşlamanın petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 99,01 ile 99,48 dolar aralığının direnç, 98,54 ile 98,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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