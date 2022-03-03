Rus oligarkın sır ölümü! Paha biçilemez evinin garajında bulundu!

Watford'un ölümü 'şüpheli ölüm' olarak geçmedi. Polis bu ölüm için 'açıklanamaz' ölüm' tanımını kullandı. Bu da akıllara ünlü iş insanının intihar etmiş olabileceğini ihtimalini getirdi. Polis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Araştırma devam ediyor, ancak ölümünün şüpheli bir yanı olduğunu düşünmüyoruz" sözlerine yer verdi.

