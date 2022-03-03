Rus oligarkın sır ölümü! Paha biçilemez evinin garajında bulundu!
Ukrayna-Rusya savaşı 8. gününe girerken sıcak görüntüler de gelmeye devam ediyor. Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları alan İngiltere'nin, Rus lider Putin rejimi ile yakından bağı olduğunu iddia ettiği iş insanlarına karşı yaptırım kararı alacağını açıklamasının ardından korkunç bir olay yaşandı. İşte haberin detayları...
Rusya Ukrayna savaşı 8. gününe girerken, pek çok ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre Herson şehri tamamane Rusların kontrolüne geçerken, Ukrayna sokaklarından çapıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor.
Söz konusu yaptırımlardan ise en büyük darbeyi Rus oligarklar aldı. İngiltere Başbakanı Boris Jonhson, Rusya lider Vladimir Putin'in rejimi ile bağlantılı kişilerin tam listesini yayımlayıp yaptırım uygulanacağını belirtti.
Bu kararın ardından ise ülkede korkunç bir olay yaşandı. Ukrayna doğumlu ve servetini petrol ile gazdan kazanan Rus oligark Mikhail Watford, evinde ölü bılundu.
66 yaşındaki Watford'un ölümünün, Jonhson'ın yaptırım kararının ardından gelmesi akıllara soru işareti bıraktı.
Yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre iş insanının cansız beden, geçtiğimiz pazartesi günü bahçıvan tarafından bulundu. Bahçıvan Watford'u evin garajında bulundu.
Watford'un ölümü 'şüpheli ölüm' olarak geçmedi. Polis bu ölüm için 'açıklanamaz' ölüm' tanımını kullandı. Bu da akıllara ünlü iş insanının intihar etmiş olabileceğini ihtimalini getirdi. Polis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Araştırma devam ediyor, ancak ölümünün şüpheli bir yanı olduğunu düşünmüyoruz" sözlerine yer verdi.
İşin ilginç yanı ise Watford, Johnson'un açıkladığı yaptırıma maruz kalan onaylanmış oligarklar listesinde değil. The Sun ise Watford'un bir aile dostunun, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle sarsılmış olduğunu söyledi.
66 yaşındaki merhum iş insanının evinin ise paha biçilemez olduğu söyleniyor. Nitekim Watford'un 'en iyi ve en yüksek kalite' konusunda çok hassas olduğu ifda ediliyor.
2012 yılında, Rus milyarder iş insanı Alexander Perepilichnyy de evinde esrarengiz bir biçimde ölü bulunmuş ve ölümü aydınlatılamamıştı.
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