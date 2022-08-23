Vladimir Putin’in akıl hocasının kızı Darya Dugin suikasta kurban gitti! Peki Aleksandr Dugin kimdir? Ergenekon ve 15 Temmuz detayı

AVRASYACI İDEOLOJİ

7 yıl televizyonlarda boy gösteren Dugin, 2000 yılında siyasete atılma düşüncesiyle parlamento seçimlerine katıldı. Ancak başarılı olamadı. Aynı yıl Rus Müftü Talgat Tacuddin ile yakın ilişki kurarak önce Kafkas Birliği, ardından Avrasya Birliği fikrini benimsedi. 21 Nisan 2001 yılında Avrasya siyasi hareketi kuruluş kongresinde Siyasi Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. 2003'te anlaşmazlıklar yüzünden partiden ihraç edildi. Ancak bu kez de 'Uluslararası Avrasya Birliği'ni (UAB) kurdu. Bu siyasi oluşuma Rusya elitinden ünlü isimlerin yanı sıra birkaç bakan da dahil oldu. İşin ilginç yanı, UAB'ye, Ukrayna'da dönemin aşırı milliyetçi ismi Dmitriy Korçinski de katıldı. 1997 tarihli 'Jeopolitiğin Temelleri' adlı kitabında, Dublin'den Vladivostok'a kadar bir "Avrasya İmparatorluğu" hayali olduğunu yazdı.