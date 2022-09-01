Türk hekimler Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde 50 hastaya katarakt ameliyatı yaptı

Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü (SGG) Başkanlığı koordinasyonunda Yetim Ehli Derneği ile yapılan ortak çalışma sonucunda ihtiyaç sahibi hastalara katarakt ameliyatı yapıldı.

Program kapsamında Türkiye'den gelen göz doktorları Erhan Sarışın ve Salih Bozkurt, üç günde 50 hastayı ameliyat etti.

Bilgi veren SGG yetkilileri de bölgede başlatılan katarakt ameliyatlarının aşamalı olarak devam edeceğini ve bir sonraki programdan da 60 hastanın yararlanacağını ifade etti.