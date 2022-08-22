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Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızı feci şekilde öldürüldü! Son anda verilen karar genç kadının sonunu getirdi! FETÖ tehlikesine böyle dikkat çekmişti

Dünya 2 gündür Rusya Devlet Başkanı Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'e yapılan suikastı konuşuyor. Şoke eden olayın sır perdesi aralanıyor. Korkuç saldırının asıl hedefi Aleksandr Dugin'di. Ancak Dugin ile kızının son anda arabaları değiştirmeye karar vermesi acı veren olayı başka bir boyuta ulaştırdı. Suikast sonucu hayatını kaybeden Darya'nın Rus Savunma Bakanlığı'na FETÖ uyarısında bulunduğu biliniyordu. Öte yandan yapılan saldırıyı "Ulusal Cumhuriyet Ordusu" (Natsionalnaya Respublikanskaya Armiya) isimli örgüt üslendi. Örgüt hazırladığı manifestoda savaş destekçilerine ve Putin'e savaş açtıklarını ilan etti. İşte herkesin merak ettiği olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.08.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 09:57
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Putin’in akıl hocası Aleksandr Dugin’in kızı feci şekilde öldürüldü! Korkunç suikastın perde arkası belli oldu! Son anda verilen karar genç kadının sonunu getirdi

Dünya iki gündür Alexandr Dugin'in kızı Darya Dugin'in öldürülmesini konuşuyor. Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina'nın bulunduğu aracın Moskova'nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtilmişti. Dugina'nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin'in olay yerine gittiği kaydedilmişti.

DUGIN'İN KIZI SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Putin’in akıl hocası Aleksandr Dugin’in kızı feci şekilde öldürüldü! Korkunç suikastın perde arkası belli oldu! Son anda verilen karar genç kadının sonunu getirdi
Dün açıklama yapan Moskova, olayın bir suikast olduğunu doğrulamıştı. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu haberle birlikle suikastın ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı.
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Putin’in akıl hocası Aleksandr Dugin’in kızı feci şekilde öldürüldü! Korkunç suikastın perde arkası belli oldu! Son anda verilen karar genç kadının sonunu getirdi
Dış basından elde edilen bilgilere göre aslında hedefte Aleksandr vardı. Ancak kızı ve eşiyle birlikte onur konuğu olduğu bir malikane toplantısında son anda arabaları değiştirmeye karar verince korkunç ölüm gerçeklemiş.
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Putin’in akıl hocası Aleksandr Dugin’in kızı feci şekilde öldürüldü! Korkunç suikastın perde arkası belli oldu! Son anda verilen karar genç kadının sonunu getirdi
Darya'nın yakın arkadaşı Andrey Krasnov, kazadan sonra, "Darya'yı şahsen tanıyordum. Bu aslında babasının aracıydı, son anda değiştirmeye karar vermişlerdi" sözlerine yer verdi.
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Putin’in akıl hocası Aleksandr Dugin’in kızı feci şekilde öldürüldü! Korkunç suikastın perde arkası belli oldu! Son anda verilen karar genç kadının sonunu getirdi
Başka bir araçta olan ve birkaç dakika sonra aracın yanına giden Aleksandr'ın ise çaresiz fotoğraf karesi manşetlere yansıdı. Aleksandr'ın kederi yüzüne yansımıştı.