Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızı feci şekilde öldürüldü! Son anda verilen karar genç kadının sonunu getirdi! FETÖ tehlikesine böyle dikkat çekmişti

Dünya 2 gündür Rusya Devlet Başkanı Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'e yapılan suikastı konuşuyor. Şoke eden olayın sır perdesi aralanıyor. Korkuç saldırının asıl hedefi Aleksandr Dugin'di. Ancak Dugin ile kızının son anda arabaları değiştirmeye karar vermesi acı veren olayı başka bir boyuta ulaştırdı. Suikast sonucu hayatını kaybeden Darya'nın Rus Savunma Bakanlığı'na FETÖ uyarısında bulunduğu biliniyordu. Öte yandan yapılan saldırıyı "Ulusal Cumhuriyet Ordusu" (Natsionalnaya Respublikanskaya Armiya) isimli örgüt üslendi. Örgüt hazırladığı manifestoda savaş destekçilerine ve Putin'e savaş açtıklarını ilan etti. İşte herkesin merak ettiği olayın ayrıntıları...