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Darya Dugina'nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı! '17 bıçak darbesiyle öldü' demişlerdi ama...

Ünlü Rus siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın suikastının gizemi halen çözülmüş değil. Avusturya medyası, Moskova'nın suikastı gerçekleştirdiğini iddia ettiği Natalya Vovk'un 17 bıçak darbesiyle ve elinde bir notla öldürüldüğüne dair görüntüleri paylaştı. Ancak söz konusu görüntünün Rusya'da 2020 yılında cinayete kurban giden bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:17
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Darya Dugina’nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı! ’17 bıçak darbesiyle öldü’ demişlerdi ama...

Dünya birkaç gündür Darya Dugina suikastını konuşuyor. Babasının aracına binmesi sonucunda aracın infilak etmesiyle hayatını kaybeden Dugina, son yolculuğuna uğurlandı.

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Darya Dugina’nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı! ’17 bıçak darbesiyle öldü’ demişlerdi ama...

Öte yandan Moskova, saldırının failinin Ukrayna vatandaşı olan Natalya Vovk olduğunu iddia etti. Farklı farklı görüntüleri yayınlanan Vovk'un araçla Estonya'ya kaçtığı iddia edilmişti.

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Darya Dugina’nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı! ’17 bıçak darbesiyle öldü’ demişlerdi ama...

Suikastın üstü henüz soğumamışken, Avusturya gazetesi Exxpressen, Natalya Vovk'un 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü iddia etti.

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Darya Dugina’nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı! ’17 bıçak darbesiyle öldü’ demişlerdi ama...

Gazete aynı zamanda Vovk olduğunu iddia ettiği kadının görüntüsünü yayınladı ve elinde bir not olduğunu da söyledi.

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Darya Dugina’nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı! ’17 bıçak darbesiyle öldü’ demişlerdi ama...

Ancak Exxpressen gazetesinin bu iddiasında yer verdiği yataktaki ölü kadının 2020 yılında bir Rus gazetesinde yer alan haberdeki görselle aynı olduğu ve cinayete kurban gittiği ifade edildi.