Darya Dugina'nın suikastçısı hakkındaki gerçek ortaya çıktı! '17 bıçak darbesiyle öldü' demişlerdi ama...

Ünlü Rus siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın suikastının gizemi halen çözülmüş değil. Avusturya medyası, Moskova'nın suikastı gerçekleştirdiğini iddia ettiği Natalya Vovk'un 17 bıçak darbesiyle ve elinde bir notla öldürüldüğüne dair görüntüleri paylaştı. Ancak söz konusu görüntünün Rusya'da 2020 yılında cinayete kurban giden bir kadına ait olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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