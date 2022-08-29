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Yunanistan'ın S-300 gerçekleri ortaya çıktı! Ege ve Akdeniz'de tehlikeli oyun

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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Yunanistan’ın S-300 gerçekleri ortaya çıktı! Ege ve Akdeniz’de tehlikeli oyun

Batık ülkesini kurtarmak için topraklarını ABD üssü gibi kullandırtan Yunanistan, sıkışan iç siyasetini de Türkiye'ye yaptığı provokasyonlarla açmaya çalışıyor. Kapalı olduğunu iddia ettileri S-300'ler ile Türk jetlerinin radarını kilitlemesi bir kez daha Yunanistan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarttı.

Yunanistan'da iç siyasette sıkışan Miçotakis hükümeti yeni provokasyonlara yöneliyor. Ege'de Türk jetlerine, S-300 sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Türk uçakları tacize rağmen görevi tamamladı.

Yunanistan Ege ve Akdeniz'de tahriklerine devam ediyor. Son bir haftada üçüncü kez tehlikeli bir hamle yapıldı. Dün yaşanan son olayda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

"DÜŞMANCA HAREKET"

Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

KAPALI DEDİKLERİ S-300 SİSTEMİNİN AÇIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta NATO görevindeki Türk F-16 uçaklarına radar kilidi atan Yunanistan, bu sefer aynısını daha önce kapalı olduğu yönünde açıklama yaptıkları ve bütün dünyanın böyle bildiği S-300 ile yaptı.

NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" sayıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.

İSTİFA BASKILARIYLA KARŞI KARŞIYA

YUNANISTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in son zamanlarda Türkiye karşıtı politikalarını artırmasının arkasında iç siyasette karşılaştığı baskıların olduğu düşünülüyor.

Milletvekilleri ve gazetecilerin dinlenme skandalının yankıları sürüyor.

Muhalefet, Miçotakis'in istifasını istiyor. Son anketlere göre Miçotakis'e halkın desteği dibe vurdu.

Yunanistan'da bir grup, ülkeyi ABD üssüne çevirmesinden dolayı Miçotakis'e tepki gösteriyor.

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