25 Ağustos 2022, Perşembe
ABD'nin Yunanistan'daki üsleri Türkiye'ye karşı mı kullanılacak? Uzman isimden A Haber'den flaş değerlendirme
Yunanistan'ın Türkiye'nin hedef alan provokasyonlarına bir yenisi de havada eklendi. Yunan ordusunun, NATO görevinde Türk jetlerini taciz etmesi sonrası sert tepkiler peş peşe geldi. Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "ABD'ye biz Dedeağaç'taki yığınaklanmayı sorduğumuzda Rusya için diyordu halbuki üstlerin durumlarına baktığımızda sol taraftakiler hariç tamamının hedefi bizler gibi gözüküyoruz." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 16:55
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