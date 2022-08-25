ABD’nin Yunanistan’daki üsleri Türkiye’ye karşı mı kullanılacak? Uzman isimden A Haber’den flaş değerlendirme

O ÜSLER NEDEN VAR?

A Haber canlı yayınında son durumu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Keleş yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın bu tacizlerine biz alışkınız. Ama bu seferki çok farklı. NATO görevinde gerçekleşmiş olması." dedi.