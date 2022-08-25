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Haberler Galeri ABD'nin Yunanistan'daki üsleri Türkiye'ye karşı mı kullanılacak? Uzman isimden A Haber'den flaş değerlendirme

ABD'nin Yunanistan'daki üsleri Türkiye'ye karşı mı kullanılacak? Uzman isimden A Haber'den flaş değerlendirme

Yunanistan'ın Türkiye'nin hedef alan provokasyonlarına bir yenisi de havada eklendi. Yunan ordusunun, NATO görevinde Türk jetlerini taciz etmesi sonrası sert tepkiler peş peşe geldi. Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "ABD'ye biz Dedeağaç'taki yığınaklanmayı sorduğumuzda Rusya için diyordu halbuki üstlerin durumlarına baktığımızda sol taraftakiler hariç tamamının hedefi bizler gibi gözüküyoruz." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 16:55
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ABD’nin Yunanistan’daki üsleri Türkiye’ye karşı mı kullanılacak? Uzman isimden A Haber’den flaş değerlendirme

Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürürken Yunan basınında Dedeağaç ile ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı. Son dönemlerde Türk F-16'ları radar kilidi ile taciz eden Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'taki ABD üssünün faaliyete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

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ABD’nin Yunanistan’daki üsleri Türkiye’ye karşı mı kullanılacak? Uzman isimden A Haber’den flaş değerlendirme

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ta bulunan ABD'nin yeni askeri üssünün, gelecek haftalarda faaliyete geçeceği bildirildi.

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ABD’nin Yunanistan’daki üsleri Türkiye’ye karşı mı kullanılacak? Uzman isimden A Haber’den flaş değerlendirme

O ÜSLER NEDEN VAR?

A Haber canlı yayınında son durumu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Keleş yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın bu tacizlerine biz alışkınız. Ama bu seferki çok farklı. NATO görevinde gerçekleşmiş olması." dedi.

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ABD’nin Yunanistan’daki üsleri Türkiye’ye karşı mı kullanılacak? Uzman isimden A Haber’den flaş değerlendirme

Yunanistan'daki ABD üslerini de gündemine alan Keleş, "ABD'ye biz Dedeağaç'taki yığınaklanmayı sorduğumuzda Rusya için diyordu halbuki üstlerin durumlarına baktığımızda sol taraftakiler hariç tamamının hedefi bizler gibi gözüküyoruz." şeklinde konuştu.

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ABD’nin Yunanistan’daki üsleri Türkiye’ye karşı mı kullanılacak? Uzman isimden A Haber’den flaş değerlendirme

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