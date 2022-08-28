Terör örgütünün İsviçre’de Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiği pankarta ilişkin karar Yargıtay’a götürülecek

İSVİÇRE'DE ERDOĞAN'I HEDEF ALAN PANKART

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da pankartı açan şüpheli ya da şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bern Savcılığı, olayda sorumluluğunu tespit ettiği 4 sanık hakkında Mart 2021'de bir ceza kararnamesiyle "suç işlemeye ve şiddete alenen tahrik" suçundan ceza tayin etmişti.

Suç konusu posteri hazırlayan ve İsviçre basınında "sol kanattan aktivistler" olarak takdim edilen zanlıların itirazı üzerine duruşma açılmasına karar verilmişti.