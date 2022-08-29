Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı
Son dakika haberine göre Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı. Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin Batı Sumatra eyaletindeki Pariaman kentinin 170 kilometre batı-güneybatısında ve 18 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, deprem anında bölgedeki insanlar tsunami korkusuyla paniğe kapılıp evlerini terk etti ve daha yüksek bölgelere koştu.
Bölge sakinlerine daha sonra ilgili kurumlardan tsunami tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Bu arada, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.
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