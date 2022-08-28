Son dakika: Yunanistan’dan Türk F-16’larına radar kilidi

''UÇUŞ EMNİYETİNİ RİSKE ATIYOR''

Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini aktaran bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığının bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu vurguladı.