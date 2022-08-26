Yunanistan'ı askeri üsse dönüştüren ABD'nin planı ne? Uzman isim A Haber'de anlattı: Hedef İstanbul ve Boğazlar mı?
Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Atina yönetimi, Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'taki ABD üssünü faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Gelişmelere ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı - Akademisyen Dr. Furkan Kaya, bölgedeki gerilimin perde arkasını anlattı. Yunanistan'ın ABD işgalinde olduğunu söyleyen Kaya, "Türkiye’yi terbiye etmeye çalışıyorlar. Bizi 'Mavi Vatan' haritasından silmeye çalışan politikayı yürütmeye çalışıyorlar" diye konuştu. Batı'nın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i yeni bir Zelenskiy olarak kullandığının altını çizen Kaya, "Neredeyse Çeşme'den denize giremeyecek hale getirmek istiyorlar bizi" dedi.
Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürürken Yunan basınında Dedeağaç ile ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı. Son dönemlerde Türk F-16'ları radar kilidi ile taciz eden Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'taki ABD üssünün faaliyete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.
Yine Yunanistan'da yayın yapan bir gazete, Türkiye'ye 20 kilometredeki bir adada daha askeri üs kurulacağını ve Türkiye'nin 'NATO'dan rahatsız olduğunu öne sürdü.
Gelişmelerin ışığında A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı - Akademisyen Dr. Furkan Kaya, bölgedeki gerilimin perde arkasını anlattı.
"YUNANİSTAN, ABD'NİN İŞGALİ ALTINDA"
Yunanistan'ın ABD işgali altında olduğunu ifade eden Kaya, "Aslında, NATO işgali altında da diyebiliriz. ABD'nin silahlandırması, üs kurması Lozan Anlaşmasına aykırı. Lozan'da Türkiye'nin 30 kilometre yakınına kadar askeri yapılanma olamayacağı yer alıyor. Son açılacak üs 20 kilometre mesafede." diye konuştu.
Yunanistan'ın egemen devlet mi yoksa ABD'nin vekil gücü mü olduğuna karar vermesi gerektiğini söyleyen Kaya, "Yunan hükümetine baktığımızda bu konuda çok eleştiriliyor. Atina'da 'Siz Yunanistan'ı ABD üssüne getirdiniz' diyen ciddi bir muhalefet var." ifadelerini kullandı.
"YUNANİSTAN'I YÖNETEN 3 AİLE VAR"
Yunanistan'ı üç ailenin yönettiğini ve bunlardan birisinin de Miçotakis ailesi olduğunu vurgulayan Kaya, "ABD'deki Rum lobisinin izinde bir siyaset izliyorlar. Tıpkı Ermenistan'da olduğu gibi. 23 adanın 18'inden fazlasında ABD üssü var. 16 bin ABD askerinin burada olduğu söyleniyor. 20'ye yakın da ABD üssü var." dedi.
Bölgedeki silahlanmanın Türkiye ile Yunanistan'ı savaşa sokma amacıyla yapılmadığını söyleyen Kaya, "Amaç savaş çıkacakmış gibi bölgeyi sıcak tutmak. Kardak Krizi'nde de bunlar yaşandı. Biz başka bir adaya Türk askeri çıkardık, orada denge sağlandı." diye konuştu.
"AMAÇ TÜRKİYE'Yİ MAVİ VATAN HARİTASINDAN SİLMEK"
Sözlerinin devamında asıl amacın "Türkiye'yi Mavi Vatan haritasından silmeye çalışmak" olduğunu vurgulayan Kaya şunları söyledi:
"Yunanistan bir kara devleti, takım adalar devleti değil. Kendi adalarıyla muasır ekonomik anlaşma yapma lüksü yok. Girit Adası üzerinden Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'le anlaşma yapıyor. Sevilla haritaları dediğimiz, Türkiye'yi 'Mavi Vatan' haritasından silmeye çalışan politikayı yürütmeye çalışıyor.
Tamamen yanlı bir anlayış var, Türkiye'yi kitler vaziyete getirmek istiyorlar. Ama Türkiye, KKTC'nin adanın çevresindeki tamamen hak sahibi olmabilmesini sağlıyor.
"YENİ BİR ZELENSKİY ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORLAR"
Özellikle 3 mil olarak belirlenen Lozan'daki kıta sahanlığını Yunanistan 6'ya çıkarınca, biz de 6 mile çıkardık. Yunanistan 12 mile çıkaracağım dedi. İstanbul'dan çıkan gemi, Yunan kara sularına girecekti. Neredeyse Çeşme'den denize giremeyecek hale getirmek istiyorlar bizi. Yunanistan, İtalya ile bu anlaşmayı yapamadı. Türkiye'yi terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz deniz hukukları sözleşmesine taraf değiliz.
Burada yeni bir Zelenskiy ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Batı'nın teknesinin dümenine oturtulmuş liderler bunlar."
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