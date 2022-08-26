Yunanistan’ı askeri üsse dönüştüren ABD’nin planı ne? Uzman isim A Haber’de anlattı: Hedef İstanbul ve Boğazlar mı?

"YENİ BİR ZELENSKİY ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Özellikle 3 mil olarak belirlenen Lozan'daki kıta sahanlığını Yunanistan 6'ya çıkarınca, biz de 6 mile çıkardık. Yunanistan 12 mile çıkaracağım dedi. İstanbul'dan çıkan gemi, Yunan kara sularına girecekti. Neredeyse Çeşme'den denize giremeyecek hale getirmek istiyorlar bizi. Yunanistan, İtalya ile bu anlaşmayı yapamadı. Türkiye'yi terbiye etmeye çalışıyorlar. Biz deniz hukukları sözleşmesine taraf değiliz.

Burada yeni bir Zelenskiy ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Batı'nın teknesinin dümenine oturtulmuş liderler bunlar."