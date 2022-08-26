Finlandiya'da terör örgütü PKK yandaşları gösteri yaptı
Türkiye, NATO üyeliği için çeşitli sözler veren Finlandiya ve İsveç ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın anbean takipte olduğu görüşme esnasında, terör örgütü PKK yandaşları Helsinki'de gösteri yaptı.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, terör örgütü YPG/PKK yandaşları İsveç, Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı.
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Madrid Zirvesi'nde imzaladığı Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısının Finlandiya'da yapılmasına da karşı çıkan terör yandaşları, gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.
Finlandiya Başbakanlık Müşteşarı Jukka Salovaara, bugün yapılacak toplantı için Türk heyetinin Finlandiya'ya geldiğini ve toplantı yeri ile saati hakkında güvenlik nedeniyle bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.
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