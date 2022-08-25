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Eski İngiliz büyükelçi Myanmar'da gözaltına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Eski İngiliz büyükelçi Myanmar’da gözaltına alındı

İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi Vicky Bowman ile Myanmarlı sanatçı ve eski siyasi mahkum olan eşi Htein Lin gözaltına alındı. Myanmar'da 2002-2006'da İngiltere büyükelçisi olarak görev yapan Bownan, uzun yıllardır bu ülkede yaşıyor.

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