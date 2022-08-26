Enerji krizi derinleşiyor! Avrupalılar içler acısı halini Reuters'a anlattı: "Ya yemek ya ısınma! Evde duş alamıyoruz"
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Avrupa'daki enerji krizine ilişkin bir analiz yayınladı. Enerji harcamalarının rekor seviyelere ulaştığının vurgulandığı haberde, Avrupa'nın çeşitli noktalarında yaşamlarını sürdüren insanların görüşlerine yer verildi. İngiltere'de yaşayan Philip Keetley, yaz boyunca evindeki klimayı açamadığını vurgulayarak, "Ya ısıtmamı açabilirim ya da yemek yiyebilirim" diyerek içinde bulunduğu durumu özetledi. Almanya Frankurt'ta yaşayan Türk kökenli Ercan Erden ise, duş ve tıraş ihtiyacını işyerinde giderdiğini ifade etti. Analizde yer alan bilgiye göre; Avrupa'daki hanelerin üçte biri ocak ve fırın kullanımını, üçte biri ise aldıkları duş sayısını azaltı.
Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ekonomiyi olumsuz etkilerken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi, dünyanın önde gelen ekonomik kurumları savaşın etkisiyle ekonomik büyümenin yavaşlayıp yüksek enerji ve gıda fiyatlarıyla enflasyonun artacağı uyarısında bulunuyor.
Avrupa'da enerji maliyetindeki artışlar, düşük gelirlileri orantısız şekilde etkilerken, eşitsizliği daha da artırıyor. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, savaşın körüklediği gıda ve enerji maliyetlerindeki büyük artışın da etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaştı.
Tüm bu gelişmelerin ışığında İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, oldukça ilgi çeken bir analiz haber yayınladı. Analizde Avrupalıların yaşam standartlarının nasıl düştüğüne dair bilgiler verildi.
İNGİLİZ KEETLEY: EVİMDE KLİMA AÇAMADIM
Verilere göre, toptan gaz ve elektrik fiyatları yükselirken, Avrupa'da milyonlarca insan, gelirlerinin rekor bir miktarını enerjiye harcıyor.
İngiltere'nin en sıcak noktaları arasında yer alan, ülkenin doğusundaki Grimsby kasabasında yaşamını Philip Keetley, evindeki soğutma fanını yaz boyunca açamadığını ifade etti. Keetley, "Yaşam maliyeti arttı ve yine de bir kriz olmadığında sağlanan parayla yaşamanız bekleniyor. Ya ısıtmamı açabilirim ya da yemek yiyebilirim" diyerek içinde bulunduğu hali anlattı.
Avrupa'daki gaz fiyatlarının son bir yılda yüzde 550 arttığının vurgulandığı analizde, yıllık ortalama hane faturalarının 3.549 sterline (4.188 Dolar) çıktığı ifade edildi.
"YA YEMEK YİYEBİLİRİM YA ISINABİLİRİM"
Keetley, nisan ayında konsey danışmanı olarak çalıştığı işini kaybetti ve bir sosyal güvenlik programından ayda 600 pound (706.44 $) ile hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bunun yarısı kiraya veren Keetley, geri kalan parasıyla zar zor temel ihtiyaçlarını karşılıyor.
Artık günde bir öğün yemek yediğini ifade eden İngiliz, enerji tüketimini minimuma indirmesine rağmen gelirinin yüzde 15'inden fazlasını enerji faturalarına harcadığını söyledi.
Analizde, Birleşik Krallık'taki hanelerin üçte birinin ocak ve fırın kullanımını, üçte birinin aldıkları duş sayısını azalttığını ve yarısının evlerindeki sıcaklığı düşürdüğü vurgulandı.
DİYALİZ HASTASI, ELEKTRİK FİYATLARI NEDENİYLE ÖLMEKTEN KORKUYOR
Bristol Üniversitesi'nde kıdemli araştırma görevlisi olarak çalışan Jamie Evans, "İnsanlar faturalarını düşük tutmak için çok şey yapıyorlar ama yine de fiyatlar yüksek. Bu yüzden hükümetten daha fazla eylem görmek istiyoruz" dedi.
Böbrek yetmezliği olan Dawn White ise, İngiltere'nin artan enerji maliyetlerinin artık hayatına mal olacağından korkuyor. White, Reuters'e verdiği demeçte, "(Diyaliz) makinem haftada beş kez çalışıyor, 20 saat olmadan öleceğim" dedi.
ALMANYA'DAKİ TÜRK: DUŞUMU VE TIRAŞIMI İŞYERİNDE OLUYORUM
Arupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da hanehalkı doğal gaz faturaları temmuz ayında 2021'e göre iki katından fazla artarken, orta teraslı bir eve sahip ailelerin kalorifer yakıtı fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 78 arttı.
Almanya Frankurt'ta yaşayan Türk kökenli Ercan Erden ise, duş ve tıraş ihtiyacını işyerinde giderdiğini ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29-30 Ağustos tatil olacak mı, açıklama geldi mi? Pazartesi, salı...
- Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları belli oldu mu?
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Powell ne zaman konuşacak 2022?
- Altın için alım fırsatı doğacak! Uzman isim açıkladı, o tarihi dikkatle takip edin! Dolar, ONS, gram altın fiyatları...
- Memura 10 kat promosyon! Görüşmeler başladı, miktar artacak! Eski sözleşmeler iptal edilecek...
- Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe'nin grubunda kimler, hangi takımlar var?
- Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE: Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?
- Promosyon yarışı kızıştı! Kamu bankaları da katılıyor! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatar, başvurular sürüyor mu? 600 liraya kadar...
- Fenerbahçe Austria Wien canlı maç izle! FB - A Wien maçı canlı izle kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ! EXXEN SPOR üyelik...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Noter sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? 25 Ağustos Noter sistemi arıza ne zaman düzelir?