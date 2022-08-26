Enerji krizi derinleşiyor! Avrupalılar içler acısı halini Reuters'a anlattı: "Ya yemek ya ısınma! Evde duş alamıyoruz"

DİYALİZ HASTASI, ELEKTRİK FİYATLARI NEDENİYLE ÖLMEKTEN KORKUYOR

Bristol Üniversitesi'nde kıdemli araştırma görevlisi olarak çalışan Jamie Evans, "İnsanlar faturalarını düşük tutmak için çok şey yapıyorlar ama yine de fiyatlar yüksek. Bu yüzden hükümetten daha fazla eylem görmek istiyoruz" dedi.

Böbrek yetmezliği olan Dawn White ise, İngiltere'nin artan enerji maliyetlerinin artık hayatına mal olacağından korkuyor. White, Reuters'e verdiği demeçte, "(Diyaliz) makinem haftada beş kez çalışıyor, 20 saat olmadan öleceğim" dedi.