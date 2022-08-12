12 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da enerjide kemer sıkma politikası

Almanya'da enerjide kemer sıkma politikası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
ABONE OL
Almanya’da enerjide kemer sıkma politikası

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan enerji tedariki sorunu büyüyor. Ülkeler tedbir paketlerini bir bir açıklıyor. Son olarak Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya’nın Avrupa'ya gaz sevkiyatının azalması sebebiyle enerji tasarrufu konusunda yeni önlemlerin alınacağını duyurdu.

Habeck, Süddetusche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu için Enerji Güvenliği Yasası kapsamında bir yönetmelik çıkaracağını söyledi.

İLK OLARAK KAMUDA HAREKETE GEÇİLDİ

Bu bağlamda kamu binalarının en fazla 19 santigrata kadar ısıtılacağını belirten Habeck, hastanelerin ve sosyal kurumların bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti.

(Fotoğrafta: Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck)

Bakan Habeck, vatandaşların oturma odalarındaki sıcaklığına ilişkin herhangi bir talimatın verilmeyeceği bilgisini paylaşarak, "Bunu yapamayız ve yapmamalıyız." ifadesini kullandı

Habeck, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmayacağını kaydetti.

İŞ HAYATINDA TASARRUF ÇAĞRISI

"İş dünyası da daha fazla tasarrufa gitmesi gerekir." ifadesini kullanan Habeck, bu konuda Çalışma Bakanlığıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı temmuzda ülkenin kışa hazırlanması ve gaz depolarının doldurulması için "Enerji Güvenliği Paketi" hazırlamıştı.

Buna göre, doğal gaz tasarrufu için kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek.

Elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacak. Düzenli olarak kullanılmayan büyük salonlar, koridorlar, teknik odaları gibi alanlar ısıtılmayacak.

ALMANYA'DA YASAKLAR GELİYOR

Gazla ısıtma sistemi olan evlerin sahipleri ısı kontrolü yaptırmakla mükellef olacak.

Evlerdeki havuzların gazla ısıtılması yasaklanacak.

Fransa kabusu yaşıyor Macron tatilde! FRANSA KABUSU YAŞIYOR MACRON TATİLDE!
İspanya’da karartma başladı! Enerji krizi derinleşiyor İSPANYA'DA KARARTMA BAŞLADI! ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz açıklaması BAKAN DÖNMEZ'DEN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI
Avrupa’da enerji krizi! O ülke alarma geçti AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ! O ÜLKE ALARMA GEÇTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA