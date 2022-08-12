Almanya’da enerjide kemer sıkma politikası

İLK OLARAK KAMUDA HAREKETE GEÇİLDİ

Bu bağlamda kamu binalarının en fazla 19 santigrata kadar ısıtılacağını belirten Habeck, hastanelerin ve sosyal kurumların bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti.

(Fotoğrafta: Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck)

Bakan Habeck, vatandaşların oturma odalarındaki sıcaklığına ilişkin herhangi bir talimatın verilmeyeceği bilgisini paylaşarak, "Bunu yapamayız ve yapmamalıyız." ifadesini kullandı

Habeck, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmayacağını kaydetti.

İŞ HAYATINDA TASARRUF ÇAĞRISI

"İş dünyası da daha fazla tasarrufa gitmesi gerekir." ifadesini kullanan Habeck, bu konuda Çalışma Bakanlığıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı temmuzda ülkenin kışa hazırlanması ve gaz depolarının doldurulması için "Enerji Güvenliği Paketi" hazırlamıştı.

Buna göre, doğal gaz tasarrufu için kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek.

Elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacak. Düzenli olarak kullanılmayan büyük salonlar, koridorlar, teknik odaları gibi alanlar ısıtılmayacak.

ALMANYA'DA YASAKLAR GELİYOR

Gazla ısıtma sistemi olan evlerin sahipleri ısı kontrolü yaptırmakla mükellef olacak.

Evlerdeki havuzların gazla ısıtılması yasaklanacak.