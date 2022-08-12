Almanya'da enerjide kemer sıkma politikası
Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan enerji tedariki sorunu büyüyor. Ülkeler tedbir paketlerini bir bir açıklıyor. Son olarak Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya’nın Avrupa'ya gaz sevkiyatının azalması sebebiyle enerji tasarrufu konusunda yeni önlemlerin alınacağını duyurdu.
Habeck, Süddetusche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu için Enerji Güvenliği Yasası kapsamında bir yönetmelik çıkaracağını söyledi.
İLK OLARAK KAMUDA HAREKETE GEÇİLDİ
Bu bağlamda kamu binalarının en fazla 19 santigrata kadar ısıtılacağını belirten Habeck, hastanelerin ve sosyal kurumların bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti.
(Fotoğrafta: Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck)
Bakan Habeck, vatandaşların oturma odalarındaki sıcaklığına ilişkin herhangi bir talimatın verilmeyeceği bilgisini paylaşarak, "Bunu yapamayız ve yapmamalıyız." ifadesini kullandı
Habeck, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmayacağını kaydetti.
İŞ HAYATINDA TASARRUF ÇAĞRISI
"İş dünyası da daha fazla tasarrufa gitmesi gerekir." ifadesini kullanan Habeck, bu konuda Çalışma Bakanlığıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.
Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı temmuzda ülkenin kışa hazırlanması ve gaz depolarının doldurulması için "Enerji Güvenliği Paketi" hazırlamıştı.
Buna göre, doğal gaz tasarrufu için kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek.
Elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacak. Düzenli olarak kullanılmayan büyük salonlar, koridorlar, teknik odaları gibi alanlar ısıtılmayacak.
ALMANYA'DA YASAKLAR GELİYOR
Gazla ısıtma sistemi olan evlerin sahipleri ısı kontrolü yaptırmakla mükellef olacak.
Evlerdeki havuzların gazla ısıtılması yasaklanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ 81 ilde ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?
- Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek?
- Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2022 aşure en son ne zaman yapılır? Diyanet Aşure günü takvimi
- Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- GERİ SAYIM SAYAÇ: Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
- Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Giresunspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…
- Uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?
- Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar
- ÖSYM son dakika: YKS tercihleri için kritik gün! 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?