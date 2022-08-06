Avrupa’da enerji krizi! Hollanda alarma geçti: Başka seçeneğimiz yok

ALIM GÜCÜ AZALDI

Ülkede enerji faturaları dağıtıcı firmalarla yapılan yıllık veya çok yıllı anlaşmalarla hane halkı yıllık enerji faturalarını sabit bir miktar olarak öderken, sene sonu kullanımına göre eksik ya da fazla kullanım miktarları yeniden hesaplanıyor.

Hollanda'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemedi.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 10,3 olan ülkede, bunun 1975'ten bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon olduğu açıklanmıştı. Alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı, Hollandalıları hissedilir derecede etkiliyor.