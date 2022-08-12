ABD'nin hedef gösterdiği Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı istifa etti
Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Hugo Velazquez, ABD'nin kendisini yolsuzlukla suçlamasının ardından görevini bırakacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıkladığı listede Velazquez’in "ciddi yolsuzluk" eylemlerine karıştığını ileri sürmüştü.
Paraguay basınında çıkan habere göre, Velazquez, katıldığı radyo programında, ABD'nin kendisini yolsuzlukla suçlamasına ilişkin, "(ABD'li) Büyükelçinin basın toplantısını duydum, gerçekten başımdan aşağı soğuk su döküldü. Neyi kastettiğini bilmiyorum." dedi.
İSTİFASINI KONGREYE SUNACAK
Velazquez, ABD'nin suçlamalarının kendisini kötü durumda bıraktığını ifade ederek, "Seçimlerde Devlet Başkanlığı adaylığından çekileceğim ve gelecek hafta Devlet Başkan Yardımcılığı görevimden istifamı Kongre'ye sunacağım." diye konuştu.
İDDİALARI REDDETTİ
Kendisine yönelik suçlamaların, uğruna mücadele ettiği prensiplerle çeliştiğini belirten Velazquez, bu iddiaları reddetti.
YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıkladığı listede Velazquez'in "ciddi yolsuzluk" eylemlerine karıştığını ileri sürmüştü.
ABD'nin Asuncion Büyükelçisi Marc Ostfield de düzenlediği basın toplantısında Velazquez'i, kendisinin talebiyle yakın çevresinden bir kişinin bir devlet görevlisine 1 milyon dolardan fazla rüşvet teklif etmekle suçlamıştı.
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