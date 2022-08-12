ABD’nin hedef gösterdiği Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı istifa etti

İDDİALARI REDDETTİ

Kendisine yönelik suçlamaların, uğruna mücadele ettiği prensiplerle çeliştiğini belirten Velazquez, bu iddiaları reddetti.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıkladığı listede Velazquez'in "ciddi yolsuzluk" eylemlerine karıştığını ileri sürmüştü.

ABD'nin Asuncion Büyükelçisi Marc Ostfield de düzenlediği basın toplantısında Velazquez'i, kendisinin talebiyle yakın çevresinden bir kişinin bir devlet görevlisine 1 milyon dolardan fazla rüşvet teklif etmekle suçlamıştı.