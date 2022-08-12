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Haberler Galeri Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatilde! Fotoğrafları ülkeyi karıştırdı

Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatilde! Fotoğrafları ülkeyi karıştırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un vatandaşlarına yaptığı 'enerji tasarrufu' çağrısının ardından ortaya çıkan tatil fotoğrafları ülkeyi karıştırdı. Jet skiye binip sahilde güneşlendiği fotoğraflara milletvekilleri ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Macron'u 'ikiyüzlü' olmakla suçladılar.

Giriş Tarihi: 12.08.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 15:43
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Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatilde! Fotoğrafları ülkeyi karıştırdı

Macron'un vatandaşlarına yaptığı enerji tasarrufuna rağmen denizde jet ski üzerinde görüntülenmesi ülkeyi resmen karıştırdı. Mecliste milletvekilleri, sosyal medyada vatandaşlar cumhurbaşkanına ateş püskürdü.

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Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatilde! Fotoğrafları ülkeyi karıştırdı

Avrupa'da iklim değişikliği kaynaklı rekor sıcaklıklar nedeniyle durum giderek daha kötü hale geliyor. Kuraklık enerji üretimi ve tarımı ciddi şekilde etkilerken Avrupa genelinde nehir yatakları kuruyor. Bu da Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin su kıtlığı tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

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Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatilde! Fotoğrafları ülkeyi karıştırdı

1959 yılından beri en kurak Temmuz ayını yaşayan Fransa, bir yandan kavuran sıcaklar, bir yandan söndürülemeyen orman yangınları bir yandan da Ukrayna savaşı nedeni ile patlak veren gaz kıtlığı ile mücadele etmeye çalışıyor.

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Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatilde! Fotoğrafları ülkeyi karıştırdı

Ülkenin Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül olurken, tahliye edilenlerin sayısı 10 bine, yanan ev sayısı ise 17'ye yükseldi. İtfaiye ekipleri tüm çabalarına rağmen yangını kontrol altına almayı başaramadı.

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Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatilde! Fotoğrafları ülkeyi karıştırdı

TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

44 yaşındaki lider, enerji tasarrufu için yaptığı ateşli konuşmanın üzerinden çok uzun bir süre geçmeden Akdeniz kıyısındaki Fort de Brégançon'da tatil yaparken görüntülendi.