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Fransa enerji krizi ve yangınlarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Macron tatilde! Fotoğrafları ülkeyi karıştırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un vatandaşlarına yaptığı 'enerji tasarrufu' çağrısının ardından ortaya çıkan tatil fotoğrafları ülkeyi karıştırdı. Jet skiye binip sahilde güneşlendiği fotoğraflara milletvekilleri ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Macron'u 'ikiyüzlü' olmakla suçladılar.
Giriş Tarihi: 12.08.2022 15:40Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 15:43