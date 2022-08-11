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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması! Karadeniz gazı ne zaman geliyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den Doğu Akdeniz açıklaması! Karadeniz gazı ne zaman geliyor?

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız" dedi. Bakan Dönmez, Karadeniz gazı ne zaman geliyor? sorusuna da yanıt verdi.

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